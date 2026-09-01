Návrat do starých kolejí. Šaliny opět jezdí do smyčky Ečerova v Bystrci

Tramvajová smyčka Ečerova v Brně-Bystrci Ečerova prošla kompletní proměnou. Dělníci během léta pracovali na tom, aby tudy za rok mohly tramvaje pokračovat po nové trati na Kamechy
„Díky novému technickému řešení se nám podaří efektivně propojit stávající síť s nově vznikající tratí, což v budoucnu výrazně usnadní cestování tisícům lidí z rychle se rozvíjející oblasti Kamech," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Tramvajová linka číslo 1 se tak od začátku září vrací na svou původní trasu. Během výluky na Ečerovu od loňského října až do konce letošního června zajížděla linka číslo 3, která byla ukončena úvratí a obsluhovaly ji obousměrné tramvaje. V průběhu letních prázdnin byl tramvajový provoz vyloučen úplně.
Práce na smyčce začaly vložením kolejové spojky a postupným odstraněním původních technologií. Došlo také na kompletní obnovu podloží, výhybek a trakčního vedení. V těchto dnech probíhá výstavba nové měnírny a pokračují rozsáhlé opravy inženýrských sítí.
Znatelnou změnou je podle brněnského dopravce opačný směr vjezdu do smyčky. Jde o raritu v rámci republiky, najíždí se totiž zleva.
„Změna směru vjezdu na levostranný sice může působit jako drobná úprava, ale pro každodenní provoz a plánování linek jde o zásadní krok, který umožní jak bezproblémové pokračování tramvají směrem do Žebětína, tak možnost plynulého návratu tramvají do centra,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB).
Ještě letos se ve směru od bystrcké smyčky bude dále hloubit zářez tramvajové trati k tunelu. Dělníci vybudují opěrné zdi, kanalizaci a zapracují také na pevné jízdní dráze v tunelu a instalaci kolejí. Od října pak nastane další dopravní omezení v souvislosti s uzavírkou křižovatky Vejrostova a Teyschlova.
Nová tramvajová trať na Kamechy bude měřit 1,4 kilometru. Tramvaje na lince 1 obslouží tři nové zastávky – Ruda, Říčanská a Kamechy. Stavba vyjde na 1,84 miliardy korun bez DPH, drtivou většinu pokryjí evropské dotace. Šaliny se po nové trati poprvé projedou na konci roku 2027.