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Návrat do starých kolejí. Šaliny opět jezdí do smyčky Ečerova v Bystrci

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Po více než dvouměsíční přestávce začaly šaliny opět jezdit do bystrcké smyčky Ečerova. Ta během léta prošla zásadní proměnou a za rok z ní bude možné pokračovat po nové trati až na Kamechy. Na svou trasu se tak vrátila linka číslo 1, tudíž se místní nebudou muset přepravovat autobusem. Další dopravní omezení přijde v říjnu.
Návrat do starých kolejí. Šaliny opět jezdí do smyčky Ečerova v Bystrci

Návrat do starých kolejí. Šaliny opět jezdí do smyčky Ečerova v Bystrci

Zdroj: DPMB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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