16GB Radeon RX 9060 XT Low-Profile otestován, je o 6-8 % pomalejší než klasický

Radeon RX 9060 XT vydala AMD loni v pololetí v 8GB a 16GB provedení. Před Vánoci publikovala specifikace Radeon RX 9060 XT LP, také uváděného jako Radeon RX 9060 XT Low-Power, který oproti standardní 16GB kartě snižoval TDP ze 160 na 140 wattů. Již na CES 2026 ukázala společnost Vastarmor vlastní 16GB Radeon RX 9060 XT Low-Profile (kterému jsme se tehdy nevěnovali).
Radeon RX 9060 Radeon RX 9060XT LP Radeon RX 9060XT Radeon RX 9070GRE Radeon RX 9070 Radeon RX 9070XT GPU Navi 44 29,7 mld. tr. Navi 48 53,9 mld. tranz. Plocha 199 mm² 356,5 mm² Výr. proc. 4nm TSMC 4nm TSMC Architekt. RDNA 4 takt 2400 MHz 2990 MHz 2450 MHz 3050 MHz 2530 MHz 3130 MHz 2220 MHz 2790 MHz 2070 MHz 2520 MHz 2400 MHz 2970 MHz SPs 1792 2048 3072 3584 4096 TMUs 112 128 192 224 256 ROPs 64 64 96 128 128 FP32 TFLOPS 21,4 25 25,6 34,3 36,1 48,7 FP16 TFLOPS 42,9 50 51,3 68,6 72,3 97,3 Paměti 8 GB 128bit GDDR6 16 GB 128bit GDDR6 8 / 16 GB 128bit GDDR6 12 GB 192bit GDDR6 16 GB 256bit GDDR6 16 GB 256bit GDDR6 Takt pam. 18 GHz 20 GHz 18 GHz 20 GHz 20 GHz Dat. prop. 288 GB/s 320 GB/s 432 GB/s 640 GB/s 640 GB/s ∞$ 32 MB 32 MB 48 MB 64 MB 64 MB TDP / TBP 132W 140W 150 / 160W 220W 220W 304W Napájení 8pin 8pin 8+8pin 8+8pin 8+8pin Výstupy HDMI 2.1b 2× DP 2.1a HDMI 2.1b 2× DP 2.1a HDMI 2.1b 3× DP 2.1a HDMI 2.1b 3× DP 2.1a HDMI 2.1b 3× DP 2.1a FreeSync Rozhraní PCIe 5 ×16 PCIe 5 ×16 PCIe 5 ×16 PCIe 5 ×16 PCIe 5 ×16 API DirectX 12U Vulkan Vydání Q3 '25 12. 2025 5. 6. 2025 8. 5. '25 Čína 6. 3. 2025 6. 3. 2025 Dob. cena OEM ? $299/$349 ~$499 $549 $599
Po více než půl roce Vastarmor poskytl kartu na recenze. Časové prodlevě se za současné situace nelze divit, zajištění grafických pamětí je pro malé výrobce v současné situaci poměrně problematické, zvlášť pokud nemají dlouhodobé smlouvy s výrobcem GPU na dodávky těchto čipů včetně pamětí.
Specifikace Vastarmor Radeon RX 9060 XT Low-Power 16GB (ETA PRIME)
Kartu otestoval YouTube kanál ETA PRIME. Za pozornost stojí situace s takty. AMD na webu žádné hodnoty neuvádí, podle TechPowerUp mají být 2450 MHz pro hry a 3050 MHz pro boost, Vastarmor má nastaveno 2490 MHz pro hry a 3040 MHz pro boost. První hodnota je tedy o 40 MHz na údajem TechPowerUp, druhá 10 MHz pod ním, v praxi bude dopad na výkon neměřitelný.
Výkon Vastarmor Radeon RX 9060 XT Low-Power 16GB (ETA PRIME)
TDP je tedy o 12,5 % nižší než u klasického (ne-LP) modelu a podle recenze byl naměřen výkon v 3DMark Nomad Steel o 6 % nižší a v 3DMark TimeSpy o 8 % nižší oproti klasické (160W výše taktované ne-LP kartě). Je potřeba mít na paměti, že srovnávaná čísla nejsou celková skóre, ale pouze GPU skóre, která jsou téměř nezávislá na výkonu procesoru (rozdíl mezi celkovými skóry by tedy byl nižší).
Z reakcí pod videem vyznívá nadšení uživatelů malých systémů, pro které je tato karta nejen výkonem, ale zejména možností upgradu na 16GB řešení, velmi vítaným produktem. Otázkou zůstává cena, kterou výrobce teprve ohlásí.
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