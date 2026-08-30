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Windows 11 se aktualizuje na novou verzi všem bez výjimky automaticky. Nemusíte nic dělat, AI rozhodne za vás

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Microsoft začal plošně distribuovat Windows 11 verze 25H2 a o tom, kdy update dorazí na váš počítač, rozhoduje algoritmus strojového učení.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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