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Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je

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Udržet toaletu čistou a voňavou není vždy jednoduché. Pomoci vám dokáže tento domácí trik s rýží a esenciálním olejem.
Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je

Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je

Zdroj: Wolfmann / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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