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Písečná má nový vodojem za 30 milionů, jeho kapacita je teď čtyřnásobná

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Původní zemní vodojem v Písečné na Frýdecko-Místecku, který už byl na hranici životnosti, nahradil nový za 30 milionů korun. Je dvoukomorový s objemem 150 metrů krychlových. Tato investice podle společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) umožní další rozvoj obce a posílí spolehlivost zásobování pitnou vodou.
Nový vodojem umožní další rozvoj obce

Nový vodojem umožní další rozvoj obce

Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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