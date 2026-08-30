Písečná má nový vodojem za 30 milionů, jeho kapacita je teď čtyřnásobná

Písečná má nový vodojem za 30 milionů, jeho kapacita je teď čtyřnásobnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový vodojem umožní další rozvoj obce
V beskydských lesích se na některých místech mění podoba porostů. Ochránci přírody tam upravují les tak,...
K fraktuře očnice nejčastěji dochází při sportu, pádech, často pod vlivem alkoholu nebo při rvačkách. Jedná...
Velmi duchapřítomně se zachovala žena, které se už delší dobu neozýval její třiašedesátiletý kamarád....
Fotbalisté Ostravy zdolali v 6. kole nejvyšší soutěže Olomouc 1:0 zásluhou premiérové ligové trefy...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →