Začněte jíst meloun jako Turci: Díky jejich geniální metodě chutná mnohem lépe a efektivněji vás osvěží

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Začněte jíst meloun jako Turci: Díky jejich geniální metodě chutná mnohem lépe a efektivněji vás osvěžíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přiznám se, že když mi kamarádka poprvé navrhla posolit meloun, koukala jsem na ni jako na blázna. Jenže má pravdu - a věda za ní stojí.
Fotografie vodního melounu
Zdroj: Foto: Forest and Kim Starr / Creative Commons / Attribution 3.0 us, vodní meloun
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Ruská vejce na pařížském salátu: Retro lahůdka s krémovým přelivem
- Uzený plátek s česnekovou omáčkou a hrnkovým knedlíkem pro milovníky výrazných chutí
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