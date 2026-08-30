Nový týden začne deštěm a bouřkami. Pak se vrátí klidnější počasí, teploty dosáhnou 27 °C

Pondělí přinese déšť a místy bouřky
Nejvíce srážek z celého týdne očekáváme právě během pondělí. V první polovině dne bude převažovat oblačno až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, lokálně také bouřky. Srážkové úhrny budou většinou do 10 mm, lokálně mohou dosáhnout kolem 20 mm.
Obr. 1: Model ALADIN očekává srážky během pondělního rána a dopoledne (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Dobrou zprávou je, že nepříznivé počasí nevydrží celý den. Kolem poledne začnou v Čechách od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Během odpoledne se zlepšení postupně rozšíří také na Moravu a do Slezska a večer už bude na většině území polojasno, pouze s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 °C, na jihovýchodě a východě Česka ještě až na 28 °C.
V úterý už jen minimum srážek
Úterý přinese výrazně klidnější počasí. V noci a ráno může být místy skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Přes den bude převládat polojasná obloha. Více mraků se objeví především v severní polovině republiky, kde může být přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky nebo déšť. Srážkové úhrny ale budou minimální, většinou nejvýše kolem 2 mm.
Obr. 2: V úterý bude oblačnost poměrně proměnlivá (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Ráno už bude citelně chladnější s minimy mezi 15 a 11 °C. Odpoledne naměříme většinou 20 až 24 °C, na jihu Moravy až kolem 27 °C.
Středa bude podobná
Ani ve středu se výraznější změna počasí neočekává. Obloha bude většinou oblačná až polojasná, přechodně se může místy zatáhnout.
Srážky zůstanou spíše výjimečné. Ojedinělá přeháňka nebo slabý déšť se může objevit hlavně na severu a severovýchodě republiky.
Obr. 3: Bezoblačná nebude ani středa (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Ranní teploty klesnou na 14 až 9 °C, odpolední maxima budou mezi 20 a 25 °C. Nejteplejší zůstane jih Moravy, kde může být opět až 27 °C.
Ve čtvrtek přibude oblačnosti
Čtvrtek bude zpočátku oblačný až polojasný, během odpoledne a večera ale začne místy přibývat oblačnost až na zataženo. Ani tentokrát se však neočekávají výraznější srážky. Přeháňky budou pouze výjimečné a celkové úhrny zůstanou nízké.
Nejnižší noční teploty budou většinou mezi 15 a 11 °C, při delším vyjasnění mohou klesnout až k 9 °C. Přes den vystoupí teplota na 21 až 26 °C.
V pátek bude až 27 °C
Páteční počasí zůstane podobné. Převládat bude oblačno až polojasno a pouze ojediněle se objeví přeháňky. O něco větší pravděpodobnost srážek bude opět na severu a severovýchodě republiky, ani zde však současná předpověď nenaznačuje vydatnější déšť.
Ranní teploty budou mezi 17 a 12 °C a odpolední maxima vystoupí na příjemných 23 až 27 °C. Navzdory tomu, že už začne meteorologický podzim, budou tedy teploty stále odpovídat spíše letnímu charakteru počasí.
První zářijový víkend zatím vypadá příjemně
Ani během víkendu se podle současného výhledu neočekává výraznější ochlazení. Zpočátku bude více oblačnosti a zejména na severu a severovýchodě se mohou častěji objevovat přeháňky. Postupně ale začne převládat polojasná obloha a srážky budou spíše výjimečné.
Nejnižší noční teploty budou většinou mezi 17 a 12 °C, při vyjasnění mohou klesnout až k 9 °C. Odpoledne se budou maxima pohybovat mezi 22 a 27 °C.
Po deštivém pondělí převážně klidný týden
Nejvýraznější změnu počasí tak přinese hned začátek týdne. Pondělní dopoledne bude na většině území deštivé a místy i bouřkové, už odpoledne ale začne od západu rychle přibývat míst s polojasnou oblohou. Od úterý až do konce týdne se výraznější srážková epizoda podle současné předpovědi nechystá. Obloha se bude střídat mezi polojasnou a oblačnou a přeháňky se vyskytnou většinou jen ojediněle.
Teplotně přitom první zářijový týden nepřinese žádný výrazný propad. Denní maxima se budou nejčastěji držet mezi 20 a 27 °C, takže léto se s námi zatím definitivně neloučí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz