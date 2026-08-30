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Jídlo je přesolené, pálivé nebo přeslazené. Než ho vyhodíte, zkuste jednu věc z kuchyňské linky

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S pomocí několika triků můžete snadno opravit pokrm, který jste se tak moc snažili vyladit k dokonalosti, až jste to přehnali a nedá se jíst. V koši skončit nemusí.
Jídlo je přesolené, pálivé nebo přeslazené. Než ho vyhodíte, zkuste jednu věc z kuchyňské linky

Jídlo je přesolené, pálivé nebo přeslazené. Než ho vyhodíte, zkuste jednu věc z kuchyňské linky

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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