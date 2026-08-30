Jídlo je přesolené, pálivé nebo přeslazené. Než ho vyhodíte, zkuste jednu věc z kuchyňské linky

Zkazit přípravu pokrmu je snadné. Stává se to i těm nejzkušenějším kuchařkám. Prostě jim při dochucování ujede ruka, spletou si nádobku s kořením, nebo nechají hrnec na sporáku o chvilku déle.
Když se chyba stane a jídlo je příliš ostré, sladké, kyselé, přesolené, či dokonce hořké, není třeba hned házet flintu do žita. Existují způsoby, jak pokrm jednoduše opravit. To, že se během vaření událo něco nestandardního, strávníci určitě nepoznají. Velice pikantní pokrm
Když nejste zvyklí
vařit pro větší počet lidí, může se snadno stát, že neodhadnete optimální množství koření, které byste do jídla měli přidat. V případě ostrého chilli to může být velký problém. Pokud jste to příliš přehnali s pikantností, zkuste přidat trochu mléka. Máslo, mléko a jogurt obsahují kasein, jenž neutralizuje silnou chuť chilli papriček. Pomoci může i ocet, citrusové plody, cukr, med nebo olej. S přísadami však nakládejte opatrně, abyste pokrm nezničili ještě víc. Až moc sladké jídlo
Sladké přísady se v přípravě slaných pokrmů vyskytují běžně. Když jídlo přesladíte, můžete chuť opravit přidáním nepatrného množství pikantní přísady, jako je právě chilli. Vyvážit přeslazenost pomohou i
kyselé ingredience jako citronová nebo limetová šťáva. Pomoci by mohla i hořká přísada, jako je třeba kapusta či kakao, ale s těmi musíte nakládat opravdu velmi obezřetně. Přestože by se mohlo zdát, že logické je použít sůl, nedělejte to. Sůl sladkou chuť ještě více zvýrazní. Zdroj fotografie: Depositphotos Příliš přesolený pokrm
Sůl je výborný sluha, ale zlý pán. V kuchyni se bez ní neobejdete. Jakmile do pokrmů přidáváte také masové vývary, sójovou omáčku nebo bujony v kostce, buďte se solením obezřetní. Pokud jídlo přesolíte, lze to napravit.
Když se to stane při přípravě polévky, řešení je snadné. Naředíte ji vodou či mlékem. Pomoci opravit přesolený pokrm může i troška citronové šťávy. Podle babských rad se do jídla prý může přidat brambora, která sůl nasákne. Jídlo je dosti kyselé
Jestliže jste do jídla přidali příliš moc
octa nebo šťávy z citronu či limety, opravíte ho s pomocí sladkých ingrediencí. Kyselou chuť přebije troška cukru nebo medu. Odvážnějším řešením je použití jedlé sody. Použijte jen velmi malé množství. Potřebujete, aby zásaditá jedlá soda neutralizovala kyselost. Když to přeženete, může se stát, že jídlo skončí v odpadkovém koši. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokrm je hořký
Jakmile jídlo zhořkne, jeho oprava je nejsložitější. Zkuste do pokrmu přidat sladké chutě a tuky, které hořkost vyvažují. Pokud jste ho však pořádně připálili, zázraky nečekejte.
Jídlo je zkrátka bez chuti
Nejlepší variantou v případě záchrany pokrmu je, pokud je jen plochý a bez chuti. Vyladit ho můžete přidáním špetky soli, případně podle charakteru pokrmu i dalšími
ingrediencemi, jako je cukr, citronová šťáva, sójová omáčka nebo chilli. Nezapomeňte, že během přípravy musíte pokrm neustále ochutnávat, aby byl výsledek vynikající.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz