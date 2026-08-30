Slupka půjde dolů sama: Co přidat do vody při vaření brambor

Bramborový salát, šťouchané brambory i teplá příloha ze slupky mají jedno společné. Než se do nich pustíte, musíte uvařené hlízy zbavit slupky, a zrovna tahle práce dokáže pořádně otrávit. Roky se traduje, že tajemství leží v jediné surovině, kterou hodíte do vroucí vody. Pravdě se to blíží jen zčásti. Výsledek ale sedí a slupka nakonec sjede téměř sama.
Ledová koupel uvolní slupku
Rozhodující okamžik nastává, až když je vaření za vámi.
Jakmile brambory změknou, sceďte je a bez otálení přendejte do mísy plné studené vody. Kdo má po ruce led, klidně pár kostek přidá, prudší rozdíl teplot efekt jen posílí. Minuta až dvě v koupeli obvykle bohatě stačí.
Led není podmínka. Poslouží i studená voda z kohoutku, jen ji podle potřeby jednou dvakrát vyměňte, aby zůstala pěkně ledová.
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Vysvětlení je čistě fyzikální. Rozehřátá hlíza je uvnitř plná vody a nafouklá, zatímco slupka zůstává pevná. Prudké zchlazení vnitřek stáhne rychleji, než stačí zareagovat slupka. Mezi dužinou a povrchem se otevře úzká skulina a slupka pak drží už jen naoko.
Sůl chuť skrz slupku nedostane
A co ta zázračná přísada z kuchařských rad? Nejčastěji se pod ní skrývá obyčejná kuchyňská sůl. V minulých generacích patřila lžička soli ve vodě na brambory na loupačku k samozřejmostem, i když se hotový pokrm stejně dosoloval až při jídle.
Samotná sůl přitom se slupkou nic nesvede. Neoloupaná brambora se vaří jako v pancíři a solený nálev se k jejímu vnitřku přes slupku prakticky nedostane. V chuti proto mezi bramborami z osolené a neslané vody skoro žádný rozdíl nenajdete. Sůl je milý zvyk, na snadné loupání ovšem nemá žádný vliv.
Přečtěte si také: Cukrářka radí Čechům: bábovka nevyschne ani třetí den, když do těsta přidáte 1 věc z lednice Jeden tah nožem ještě před vařením
Existuje krok, který spolehlivost celého triku zvedne, a je potřeba na něj myslet už při přípravě brambor. Každou omytou hlízu objeďte špičkou nože dokola. Rýhu veďte středem hlízy a udržte ji povrchní, ať zasáhne pouze slupku. Nůž by se do měkké části brambory zabořit neměl.
Jeden tah kolem dokola úplně stačí. Víc rýh znamená jen víc útržků slupky, které pak sbíráte, a ušetřený čas se rozplyne. Vhodný nůž zvládnou nahradit i kuchyňské nůžky. Po vychladnutí slupku zachytíte u rýhy a jediným pohybem ji stáhnete vcelku.
Ve slupce zůstane víc vitaminů i chuti
Napadne vás možná, proč brambory rovnou neoloupat a nevařit nakrájené. Slupka totiž během vaření funguje jako přírodní obal. Uzavře v sobě vitamin C a spolu s ním draslík a hořčík, které by z holé a rozkrájené brambory z velké části přešly do vody. Odplavil by se s nimi i pěkný kus přirozené chuti.
Přečtěte si také: K čemu je ta malá dírka v rukojeti pánve? 9 z 10 Čechů to netuší a celý život ji ignoruje Slupka při vaření funguje jako přírodní obal a udrží uvnitř vitamin C i chuť, které by se z nakrájené brambory vyplavily do vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Brambory vařené vcelku k tomu lépe drží tvar. Dvě věci tak jdou ruku v ruce: pohodlnější loupání a hlízy, které si nechají vitaminy i chuť, místo aby je vypustily do hrnce.
Kdy se postup vyplatí a kdy ne
Ještě před vařením se hodí sáhnout po správném druhu. Nejlépe poslouží varný typ A, tedy lojovité brambory, které i po uvaření drží tvar a v salátu se nerozpadnou na kaši. Metoda nejvíc vynikne u hlíz s pevnější slupkou a u kousků zhruba stejné velikosti, protože se uvaří naráz a žádný neskončí zpola syrový.
Nevýhoda je jediná, a to čas. Neoloupané brambory potřebují k uvaření delší dobu než ty nakrájené na kostky, takže kvůli dvěma třem hlízám k večeři se do postupu pouštět nevyplatí. Jakmile ale chystáte větší dávku, třeba salát na oslavu nebo nedělní oběd pro celou rodinu, ušetříte spoustu otravné práce. A pokud některá brambora slupku pouštět nechce, vraťte ji na moment do horké lázně a loupání zopakujte.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-rychle-oloupat-varene-brambory-rady-a-tipy/, https://vedelijsteze.cz/jak-uvarit-brambory-ve-slupce-tak-aby-se-oloupaly-skoro-samy-tenhle-trik-musis-znat/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/proc-nevarit-oloupane-brambory-ve-vode/, https://www.betterlife.cz/cesi-si-pri-loupani-brambor-casto-zbytecne-pridelavaji-praci-s-temito-triky-to-zabere-jen-par-sekund/, https://www.tiscali.cz/pridejte-1-lzici-tehle-suroviny-do-vody-na-brambory-a-slupka-sjede-sama-babicky-to-znaly-my-zapomneli-681421