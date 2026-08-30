Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Slupka půjde dolů sama: Co přidat do vody při vaření brambor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bramborový salát, šťouchané brambory i teplá příloha ze slupky mají jedno společné. Než se do nich pustíte, musíte uvařené hlízy zbavit slupky, a zrovna tahle práce dokáže pořádně otrávit. Roky...
Slupka půjde dolů sama: Co přidat do vody při vaření brambor

Slupka půjde dolů sama: Co přidat do vody při vaření brambor

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Bramborové placky: nerozpadají se, nelepí a jsou křupavé i druhý den
Bramborové placky: nerozpadají se, nelepí a jsou křupavé i druhý den
Do lednice tenhle šuplík nepatří. Většina Čechů v něm skladuje potraviny, které tam hnijí rychleji
Do lednice tenhle šuplík nepatří. Většina Čechů v něm skladuje potraviny, které tam hnijí rychleji

Otevřete lednici, popadnete nákup a spodní zásuvku zaplníte vším, co má zůstat čerstvé. Salát, rajčata,...

Nesolíte omáčku ve špatný okamžik? Kuchaři tvrdí, že rozhodují 2 minuty
Nesolíte omáčku ve špatný okamžik? Kuchaři tvrdí, že rozhodují 2 minuty

Většina lidí řeší u soli hlavně to, kolik jí do jídla dát. Zkušení kuchaři vám ale řeknou, že stejně...

Většina Čechů dělá při vaření brambor 1 věc obráceně. Kvůli tomu se rozvaří pokaždé
Většina Čechů dělá při vaření brambor 1 věc obráceně. Kvůli tomu se rozvaří pokaždé

Slijete vodu, sáhnete pro brambory a místo pěkné přílohy koukáte na zklamání. Okraje rozbředlé do kaše,...

Jedním testem za 10 vteřin zjistíte, jestli je vaše mouka ještě použitelná
Jedním testem za 10 vteřin zjistíte, jestli je vaše mouka ještě použitelná

Chystáte se péct a saháte po mouce, kterou jste naposledy otevírali kdoví kdy. Pustit se do těsta, nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.