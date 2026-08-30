Okurky bez láku vydrží celý rok. Stačí ocet a pár minut práce a máte hotovo jednodušeji než při klasickém zavařování

V případě, že se vám letos podařilo vypěstovat opravdu bohatou úrodu okurek, ale už vám dochází nápady, jak je zpracovat,
inspirujte se některým z těchto způsobů. Skvělým způsobem jejich využití je netradiční okurková marmeláda nebo okurky naložené v octu. Takto si budete moci užít chuť okurek ještě dávno po tom, co jejich sezona v tomto roce definitivně skončí. Jak vyrobit okurkovou marmeládu
Pro přípravu této zvláštní marmelády budete potřebovat 3 salátové
okurky, šťávu z půlky citronu, lžičku soli, lžičku nastrouhaného zázvoru a přibližně 150 g želírovacího cukru. Nejprve začněte tím, že okurky nastrouháte na struhadle. Je jen na vás, zda je napřed oloupete a ke strouhání využijete jemnou nebo hrubou stranu. Připravené okurky pak vložte do hrnce a přidejte cukr, sůl i zázvor.
Dvě hodiny nechte odležet, a poté přiveďte k varu. Přidejte ještě citronovou šťávu a povařte dalších pět minut. Jakmile máte hotovo, naplňte připravené zavařovací sklenice.
Postupujte co nejrychleji a po uzavření sklenice otočte dnem vzhůru. Až sklenice zcela vychladnou, lze je uložit k dlouhodobému skladování. Po otevření můžete její chuť obohatit snítkou nebo čerstvými lístky máty. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak uchovat okurky bez láku Jak vyrobit okurkový ocet
Tento výrobek oceníte obzvlášť v případě, pokud patříte mezi milovníky zeleninových salátů. Na 2 litry octa
budete potřebovat 5 – 6 salátových okurek, jednu palici česneku, 5 – 6 lžic kuličkového pepře, 3 silné plátky cibule a 4 hrnky octa. Okurky nejprve omyjte a nakrájejte na půl centimetru silné plátky. Navrstvěte je do připravené sklenice do výšky 5 cm a přidejte lžíci pepře a 3 stroužky česneku. Takto pokračujte, dokud sklenice nebude úplně plná.
Opatrně přilejte ocet asi do poloviny objemu a sklenici nahněte. Párkrát do ní bouchněte, abyste odstranili všechny vzduchové bubliny a přilijte ocet tak,
aby všechny okurky v tekutině plavaly. Poslední vrstvu okurek zatižte plátky cibule, která musí být taktéž ponořená. Hotový výrobek uložte na šest týdnů na tmavé a chladné místo. Nakonec přeceďte a nálev uchovávejte pokud možno v nádobě s plastovým víčkem.
VIDEO Jak na pěstování salátových okurek
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři