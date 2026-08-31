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Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištěníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze vznikl nový objekt hrubého předčištění odpadních vod. Stavbu za přibližně 396 milionů korun realizovala…
UCOV-predcisteni
Zdroj: VodaDnes.cz
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VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →
Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištění
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