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Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištění

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Na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze vznikl nový objekt hrubého předčištění odpadních vod. Stavbu za přibližně 396 milionů korun realizovala…
UCOV-predcisteni

UCOV-predcisteni

Zdroj: VodaDnes.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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