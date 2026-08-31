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OEZ podpoří projekty v Letohradu částkou 3,5 milionu korun

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Společnost OEZ ze skupiny Siemens bude v letech 2026 a 2027 pokračovat v podpoře Letohradu. Na projekty v oblasti sociálních…
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Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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