OEZ podpoří projekty v Letohradu částkou 3,5 milionu korun

Společnost OEZ ze skupiny Siemens bude v letech 2026 a 2027 pokračovat v podpoře Letohradu. Na projekty v oblasti sociálních služeb, vzdělávání a kultury poskytne celkem 3,5 milionu korun. Darovací smlouvy město a firma podepsaly v polovině tohoto měsíce.
V letech 2026 a 2027 poskytne OEZ finanční podporu těmto organizacím a projektům:
- Domácí hospicová péče – medikace, péče odborníků o paliativní pacienty a zdravotní pomůcky – 350 tisíc Kč;
- Podpora 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad – 350 tisíc Kč;
- Modernizace výpočetní techniky ZŠ U Dvora – 200 tisíc Kč;
- Pomůcky pro výuku fyziky a vybavení školní dílny na ZŠ Komenského – 200 tisíc Kč;
- Spolufinancování pokračování rekonstrukce objektu s byty pro sociálně znevýhodněné – 2,4 milionu Kč.
„Letohrad je místo, kde OEZ působí už 85 let. Za tu dobu jsme se stali přirozenou součástí regionu a cítíme odpovědnost za prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a kde společně s rodinami tráví svůj život. Proto pro nás podpora Letohradu není jednorázovou aktivitou, ale dlouhodobým partnerstvím. Jsme rádi, že můžeme pomáhat projektům, které zlepšují život v regionu,“ říká Roman Schiffer, generální ředitel společnosti OEZ.
Podpora OEZ dlouhodobě směřuje do různých oblastí života města. V minulých letech pomohla například s rozvojem škol a vzdělávání, sociálními projekty, kulturou nebo životním prostředím. V roce 2026 například OEZ přispělo částkou 500 tisíc korun na vznik nové elektro učebny v Průmyslové střední škole Letohrad.
„Velmi si vážíme dlouhodobé podpory města od společnosti OEZ, která směřuje do oblastí vzdělávání, kultury a sociálních záležitostí. Díky této podpoře můžeme realizovat projekty, na které bychom stěží hledali finanční prostředky pouze v rozpočtu města. Je skvělé, že náš největší regionální zaměstnavatel takto přistupuje ke společenské odpovědnosti vůči regionu, ve kterém působí,“ dodává Petr Fiala, starosta města Letohrad.
OEZ působí v Letohradě od roku 1941 a od roku 2007 je součástí skupiny Siemens. Dnes patří mezi významné výrobce přístrojů pro jištění elektrických obvodů nízkého napětí a své výrobky dodává zákazníkům po celém světě. Firma sídlí v Letohradě a zaměstnává více než 1 600 lidí z Letohradu a okolí. V roce 2026 si společnost připomíná 85 let od založení.
Petr Dvořák
zdroj: Siemens