Pro tato zavařená rajčata budete chodit celou zimu: Jde o geniální recept, který si zamilujete

Když se doma najednou nahromadí víc
, než kolik zvládnete sníst za pár dnů, začne být jasno poměrně rychle. rajčat už byl, Salát omáčka také, pár kusů zmizelo jen tak s chlebem, ale na kuchyňské lince pořád čeká další mísa. V tu chvíli dává smysl rajčata zavařit. Není to práce na půl dne a v zimě se taková sklenice hodí víc, než by člověk v létě řekl. Zvlášť když kupovaná rajčata bývají mimo sezonu spíš bledá a vodová.
Nejlepší výsledek dávají
zralá, ale ne přezrálá rajčata. Ta příliš měkká se ve sklenici snadno rozpadnou a místo pěkných kousků pak vznikne spíš rajčatová směs. Postup je přitom docela prostý: rajčata nakrájet, sklenice důkladně umýt a sterilizovat, víčka krátce povařit a všechno skládat s cibulí, česnekem, . Někdo rajčata předem loupe. Pokud mají později skončit v omáčce, je to příjemnější, protože slupky pak nikde nepřekážejí. Když se loupat nechce, nic zásadního se neděje. Jen je dobré počítat s tím, že slupka ve sklenici zůstane. koprem a petrželkou Recept na voňavá zavařená rajčata
Doba přípravy: 1 hodina 10 minut + chladnutí sklenic Co potřebujeme
Sklenice: 2,3–2,5 kg rajčat 400–450 g cibule 6–7 stroužků česneku 1 velká hrst kopru 1 hrst petrželky podle chuti další zelené natě i se stonky podle chuti celý černý pepř
Nálev do 1,5l sklenice: 2 lžičky soli, tedy asi 18 g 2,5 lžíce cukru 1 lžíce rafinovaného oleje bez vůně 25 ml 9% octa podle potřeby převařená voda Postup přípravy zavařených rajčat s nálevem
1. Začněte sklenicemi a víčky. Je to ta méně zábavná část, ale u zavařování se nevyplácí ji odbýt.
Sklenice pečlivě vymyjte a sterilizujte, víčka nechte několik minut vařit. U 1,5litrových sklenic odpovídá uvedené množství nálevu jedné sklenici.
2.
Rajčata opláchněte a nakrájejte na čtvrtiny. U větších plodů raději vyřízněte tvrdší část po stopce. Pokud chcete jemnější výsledek, rajčata předem spařte, nařízněte do kříže a slupku stáhněte. Foto: YouTube / Schneller Koch, Zavařená rajčata jako domácí zásoba na omáčky, polévky i rychlé večeře
3.
Cibuli nakrájejte na plátky nebo půlkolečka. Česnek oloupejte. Kopr, petrželku a další natě nasekejte nahrubo. Stonky vyřaďte jen tehdy, když jsou vyloženě tuhé; jinak ve sklenici ničemu nevadí.
4. Na dno každé sklenice dejte
1 stroužek česneku, pár kuliček černého pepře, trochu nasekaných natí a první vrstvu rajčat. Pak přijde cibule, další stroužek česneku, trochu kopru a petrželky. Takto pokračujte, dokud nebude sklenice plná. Navrch se hodí cibule a zelené natě, vypadá to i praktičtěji při zalévání.
5. Převařte
vodu a nalijte ji do sklenic až po okraj. Sklenice uzavřete víčky a nechte 15 minut stát. Rajčata se prohřejí, trochu změknou a obsah si sedne. U vrstvené zeleniny je tenhle krok vidět skoro hned. Foto: YouTube / Schneller Koch, Zavařená rajčata jako domácí zásoba na omáčky, polévky i rychlé večeře
6. Po 15 minutách slijte tekutinu ze sklenic do hrnce. Na každou sklenici přidejte
sůl, cukr a olej, nálev znovu přiveďte k varu a promíchejte, aby se sůl i cukr rozpustily.
7. Do každé sklenice nalijte
25 ml 9% octa a hned doplňte vroucí nálev. Sklenice pevně uzavřete, otočte dnem vzhůru a zkontrolujte, jestli některé víčko neprosakuje. Tady je lepší podívat se hned, ne až za hodinu.
8. Horké sklenice přikryjte dekou nebo silnější utěrkou a nechte úplně vychladnout. Skladovat je můžete až
1 rok při pokojové teplotě. Kdo chce mít konzervaci ještě jistější, může sklenice sterilovat asi 20 minut při 80 °C.
TIP: Pokud mají rajčata končit hlavně v omáčkách, nakrájejte je rovnou na menší kousky a oloupejte už teď. U sporáku se to později docela vrátí. Často kladené otázky o zavařených rajčatech
Musí se rajčata loupat?
Nemusí. Nejjednodušší varianta je rajčata jen nakrájet a zavařit. Do omáček nebo polévek jsou ale loupaná rajčata příjemnější. Když je čas, loupání má smysl.
Jaká rajčata jsou nejlepší?
Sáhněte po
zralých, pevných a ne přezrálých rajčatech. Přezrálé kusy pustí hodně šťávy a po zavaření často působí unaveně, i když na začátku vypadaly krásně červeně.
K čemu se pak hodí?
Do omáček, pod maso, do leča, na pizzu i do rychlé polévky. Je to domácí zásoba pro dny, kdy se nechce začínat úplně od základu.
Mají rajčata i nějaký rozumný benefit navíc?
Ano. Podle zdroje Healthline rajčata obsahují
vitamin C, draslík a lykopen, antioxidant spojený s jejich červenou barvou. Podle výživových přehledů patří mezi potraviny, které mají dost živin na to, aby na talíři nebyly jen barevnou výplní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline