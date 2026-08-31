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Pro tato zavařená rajčata budete chodit celou zimu: Jde o geniální recept, který si zamilujete

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Když se rajčata doma rozjedou ve velkém, nastává známá chvíle: salát už byl, omáčka taky, a pořád jich je plná linka. Právě tehdy přichází ke slovu zavařená rajčata. Jsou jednoduchá, dávají smysl a v zimě člověk ocení, že nemusí sahat po vodnatých kusech bez chuti.
Obrázek receptu na zavařená rajčata.

Obrázek receptu na zavařená rajčata.

Zdroj: Foto: YouTube / Schneller Koch, Rajčata, která nekončí salátem: Zavařená rajčata jako domácí zásoba na omáčky, polévky i rychlé večeře
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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