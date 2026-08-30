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VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce

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Dennívýzva
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Velmi duchapřítomně se zachovala žena, které se už delší dobu neozýval její třiašedesátiletý kamarád. Nereagoval na zprávy ani telefonáty. Dokonce se za ním vypravila, ale nikdo jí neotevíral. Jelikož měla strach o jeho život, obrátila se na tísňovou linku.
VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce

VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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