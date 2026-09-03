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Charlotte Štíková pojmenovala miminko po sestře, která zemřela při porodu. Matka Binias mluví o karmickém prokletí

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Dcera Charlotte Štíkové se bude jmenovat Scarlett, stejně jako sestra, kterou Charlotte nikdy nepoznala. Její matka Monika Binias z toho má hrůzu.
Charlotte Štíková pojmenovala miminko po sestře, která zemřela při porodu. Matka Binias mluví o karmickém prokletí

Charlotte Štíková pojmenovala miminko po sestře, která zemřela při porodu. Matka Binias mluví o karmickém prokletí

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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