Charlotte Štíková pojmenovala miminko po sestře, která zemřela při porodu. Matka Binias mluví o karmickém prokletí

Charlotte Štíková a její partner Martin Stefan jsou v radostném očekávání. VIP život zaznamenal, že nedávno rozřízli dort, v němž se skrývala růžová náplň. Takže to bude holčička. A jméno?
„Měli jsme hned jasno,“ řekl Martin pro Aplausin. Scarlett. Jenže to jméno v rodině Štíkových není jen jméno. Je to jizva. Scarlett se jmenovala dcera Moniky Binias, která podle současných výroků matky zemřela při porodu. A právě tahle shoda roztočila další kolo veřejné rodinné války, ve které se střetává pietní gesto s ezoterickým varováním a osobní tragédie s bulvární show. Jméno, které otevřelo starou ránu
Dvanáct dní poté poskytla Monika Binias
rozhovor pro Aplausin, ve kterém volbu jména tvrdě odsoudila. „Scarlettka byla dcera, která mi zemřela,“ napsala předtím na Instagramu. V rozhovoru pak šla dál: pojmenovat dítě po příbuzné, která zemřela tragicky, je podle ní rodinné tabu, které přitahuje negativní energii a „karmický trest“. Sama přitom rozlišuje: pojmenování „na počest“ by jí nevadilo, ale jméno spojené s tragédií vnímá jako hazard s osudem nenarozeného dítěte. Martin Stefan na to reagoval veřejně a poměrně drsně. Podle eXtra.cz prohlásil, že se jménem přišel on sám, oběma se líbilo a při výběru vůbec neřešili Mon
Spor o Scarlett není izolovaná epizoda. Je to další díl dlouhého seriálu, ve kterém Monika Binias veřejně komentuje, hodnotí a zpochybňuje rozhodnutí své dcery, od vztahu s Martinem přes těhotenství až po schopnost zvládnout mateřství. V rozhovoru také řekla, že Charlotte byla „vždycky strašně líná“ a
nebude zvládat základní péči: koupání, úklid, krmení, procházky. Už dříve v podcastu Nevím no! na platformě HeroHero tvrdila, že Martin Charlotte bije, tvrzení, které pár odmítl. Zdroj fotografie: Nextfoto
Charlotte přitom s matkou není v kontaktu. Těhotenství jí ani sama neoznámila.
„S mámou se nic nemění,“ řekla v červnu pro Expres. Veřejný prostor u nich dávno nahradil nefunkční soukromou komunikaci. Monika mluví přes rozhovory a podcast, Charlotte odpovídá přes jiná média. Mezi nimi ticho. Zajímavé je, že Monika tvrdí, že se od situace distancuje i Ornella, Charlottina sestra. Jenže podle Prima Ženy Ornella sestru veřejně bránila a Charlotte sama v srpnu 2026 řekla, že s Ornellou vychází „velmi dobře“. Rodinná fronta tedy není tak jednolitá, jak ji Monika prezentuje. Co víme o Scarlett a co ne
Přesné okolnosti úmrtí malé Scarlett zůstávají nejasné. Monika v aktuálních výrocích mluví o dceři, která „zemřela přímo při porodu“. Starší archivní článek Super.cz z roku 2015 ale
popisuje dvě ztráty těhotenství ve čtvrtém měsíci. Obě verze se plně nepřekrývají a nelze s jistotou říct, zda jde o tutéž událost, nebo o různé tragédie. Jisté je, že Monika ztrátu dítěte nese jako hluboké trauma, které formuje její pohled na Charlottino rozhodnutí.
A Charlotte? Ta zatím žije svůj příběh jinak, než jak ho matka vykládá. S Martinem bydlí v Praze, chystají dětský pokoj pro malou Scarlett, porod očekávají kolem poloviny listopadu 2026.
Charlotte řekla, že by chtěla celkem tři děti. Žádné váhání, žádný ústup pod tlakem. Pár jméno opakuje konzistentně a bez známek toho, že by ho měnil. Jméno Scarlett tu nakonec funguje jako lakmusový papírek celého rodinného konfliktu: pro jednu stranu je to volba dvou rodičů, kteří se těší na dceru, pro druhou důkaz nezralosti a karmická hrozba.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová