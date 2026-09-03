Miroslav Etzler čelí nechutným útokům ve svém vlastním domě: Neuvěříte, co mu vandalové provedli

Miroslav Etzler oznámil návrat do Prahy. Po třech letech na severu Čech mluví o únavě z dojíždění i o napjatém soužití s částí okolí.
Etzler aktuálně popsal dost zásadní změnu v životě, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Přesun mimo metropoli, který během covidu rodině opravdu vyhovoval, se v normálním pracovním provozu začal drolit. Denní režim herce, který má většinu povinností v Praze, se s bydlením daleko od ní prostě přestal potkávat.
Návrat do Prahy není náhlé rozhodnutí
O stěhování herec promluvil v aktuálním rozhovoru pro Super. Po třech letech dle svých slov končí se životem na severu Čech a s rodinou míří zpátky do hlavního města. Důvod popsal jednoduše: práce je tolik, že dlouhé přesuny už nešly dál zvládat bez následků. V autobuse mezi domovem a Prahou měl prý strávit minimálně 500 hodin. A to už není jen nepohodlí nebo pár promarněných odpolední, je to extrém. U herce, který řeší natáčení, divadelní zkoušky i další vystoupení hlavně v Praze, se z toho stane skutečný provozní problém.
Etzler má totiž práce pořád dost a podle všeho nijak nezvolnil. Do Prahy dojížděl ze Stráže pod Ralskem i v době, kdy dotáčel seriál Polabí a k tomu měl divadelní závazky. Na papíře může život mimo město vypadat jako výhra. Les, klid, odstup od pražského provozu. Jenže u profese, která se odehrává hlavně na jevišti, place a ve zkušebnách, začne podobná vzdálenost po čase tak trochu bolet.
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Život na severu měl i druhou, méně idylickou tvář
Herec v minulých měsících mluvil i o tom, že život v místě, kde rodina bydlela, nebyl vždycky tak úplně klidný . V rozhovoru například popsal třeba i nechutný útok, kdy mu někdo měl potřít dveře výkaly. Podle Etzlera to souviselo s jeho podporou Ukrajiny a pravděpodobně s politickými postoji, které veřejně říká nahlas a bez obalu, uvedlo eXtra.
Celý návrat má tak ještě jednu rovinu. Etzler se do Prahy nevrací tak, že by se snažil popřít dřívější odchod z města. Před covidem v hlavním městě bydlel, během pandemie dával větší smysl klidnější život mimo něj. Teď se okolnosti zkrátka zase změnily. Spíš než rozmar to připomíná obyčejnou rodinnou bilanci, kde nakonec rozhodne práce, škola, doprava a únava.
Herec v poslední době otevřeně mluvil i o svém zdraví. Zdravotníci mu v minulosti dvakrát zachránili život, a to při covidu a v souvislosti s cukrovkou. Když se k tomu přidá věk, pracovní tempo a stovky hodin strávené na cestách, návrat do Prahy působí o něco méně jako velké gesto a víc jako praktické rozhodnutí
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Miroslav Etzler čelí nechutným útokům ve svém vlastním domě: Herec se kvůli nim vrací do Prahy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.