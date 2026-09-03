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ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal

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Evropská komise formálně zařadila ChatGPT mezi velmi velké internetové vyhledávače. OpenAI má čtyři měsíce na splnění nejpřísnějšího balíku povinností.
Mobilní telefon v ruce, ChatGPT AI

Mobilní telefon v ruce, ChatGPT AI

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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