ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal

Nejde o politické gesto ani o nezávazné doporučení. Brusel využil mechanismus nařízení o digitálních službách (DSA) a přiřadil ChatGPT status „velmi velkého internetového vyhledávače“, tedy kategorii, v níž dosud figuroval prakticky jen Google Search. Důvod je číselný: vyhledávací funkce ChatGPT za šest měsíců končících 31. března 2026 vykázala v Evropské unii průměrně 159,1 milionu aktivních uživatelů měsíčně. Prahová hodnota přitom činí 45 milionů, tedy zhruba deset procent populace EU. OpenAI ji překročilo více než trojnásobně. Tím se na službu překlápí přímý dohled Evropské komise a sada povinností, které ChatGPT v tomto rozsahu dosud neznal, od povinných auditů přes hodnocení systémových rizik až po hrozbu pokut ve výši šesti procent celosvětového ročního obratu.
Co přesně „designation“ znamená pro ChatGPT
Důležité je rozlišit: Komise nereguluje „celý chatbot“ jako abstraktní umělou inteligenci.
Formální rozhodnutí cílí na ChatGPT jakožto online vyhledávač ve smyslu DSA, tedy na jeho schopnost prohledávat web a vracet uživatelům výsledky. Právě tuto funkci využívá v EU oněch 159,1 milionu lidí měsíčně, jak OpenAI samo zveřejnilo na svých stránkách k DSA.
Zařazení do kategorie „very large“ přináší zcela jiný režim než běžná regulace menších služeb. OpenAI musí do ledna 2027:
provést a zdokumentovat hodnocení systémových rizik, zavést přiměřená opatření k jejich zmírnění, absolvovat nezávislý audit na vlastní náklady (a poté každoročně), zřídit nezávislou interní funkci pro soulad s předpisy, na žádost Komise vysvětlovat logiku, fungování a testování algoritmických systémů, umožnit přístup k datům regulátorům i prověřeným výzkumníkům, pokud zobrazuje reklamu, vést veřejný reklamní repozitář.
K tomu přibývá roční dohledový poplatek úměrný velikosti služby v EU.
Ve stejné lize jako Google Search
ChatGPT se ocitá na
oficiálním seznamu vedle Google Search, který tam figuruje od dubna 2023 s 364 miliony průměrných měsíčních uživatelů v EU. Google na povinnosti reagoval rozšířením svého centra pro transparentnost reklam, vytvořením datových kanálů pro výzkumníky a rozšířeným reportováním. Jinými slovy, musel vybudovat celou infrastrukturu, kterou předtím neměl.
OpenAI na tom není úplně od nuly. Už dnes provozuje mechanismus hlášení obsahu a veřejně popisuje moderaci vyhledávacích výsledků včetně blokování odkazů na nelegální či škodlivý obsah. Jenže to je základ. Režim pro „very large“ služby vyžaduje kvalitativně hlubší průhled regulátora do toho, jak algoritmus funguje zevnitř, ne jen co uživatel vidí na výstupu.
Co to znamená pro české uživatele
DSA je nařízení přímo použitelné ve všech členských státech EU, Česko nevyjímaje. Zařazení ChatGPT tedy platí i pro každého českého uživatele, který otevře vyhledávání v ChatGPT.
Konkrétní seznam změn pro Česko ani pro zbytek Evropy OpenAI zatím nezveřejnilo. Z povinností DSA ale vyplývají pravděpodobné změny: viditelnější vysvětlení toho, jak vyhledávání řadí a filtruje výsledky, snazší hlášení závadného obsahu, případně úpravy toho, na co ChatGPT Search odkazuje. Pokud rozhraní zobrazuje reklamy, a OpenAI už dnes počítá s mechanismem hlášení reklamního obsahu, přibude povinnost jasně je označit a zpřístupnit informace o jejich cílení.
O vypnutí ChatGPT pro evropské uživatele se nejedná. Omezení přístupu je v DSA až krajní varianta, která vyžaduje soudní autoritu a přichází v úvahu jen tehdy, když všechny ostatní nástroje selžou a přetrvává vážná újma spojená s ohrožením života nebo bezpečnosti osob.
Sankce, které bolí
Pokud OpenAI povinnosti nesplní, Komise může vydat rozhodnutí o nesouladu a nařídit nápravu. Finanční páka je přitom mimořádná:
Typ sankce Maximální výše Pokuta za nesoulad 6 % celosvětového ročního obratu Pokuta za nesprávné informace 1 % celosvětového ročního obratu Periodické penále za den prodlení 5 % průměrného denního příjmu/obratu
Pro kontext: odhady ročních příjmů OpenAI se pohybují v řádu miliard dolarů. Šest procent z takové částky představuje sumu, kterou nelze odbýt jako „náklad na podnikání v Evropě“.
Zařazení navíc není doživotní. Komise ho má ukončit, pokud služba po nepřerušené období jednoho roku klesne pod hranici 45 milionů průměrných měsíčních aktivních příjemců v EU. Při současných 159 milionech je to ale scénář, který si OpenAI sotva přeje, znamenal by totiž, že by přišlo o více než dvě třetiny evropských uživatelů.
Hodiny tikají. Do ledna 2027 musí OpenAI předložit první hodnocení rizik, spustit audit a vybudovat strukturu pro zajištění souladu s předpisy, na kterou Google dostal tři roky náskoku. ChatGPT vstoupil do ligy, kde se pravidla nepíšou v San Franciscu, ale v Bruselu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík