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Infiltrátor: Utajená operace trvala plné dva roky a rodina musela jít stranou kvůli vyšetřování

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Kriminální drama Infiltrátor s Bryanem Cranstonem vychází ze skutečné operace. Odhaluje taktiky, jakými vyšetřovatelé rozkryli finance drogového kartelu.
Infiltrátor

Infiltrátor

Zdroj: FOTO:© Broad Green Pictures, distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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