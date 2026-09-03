Jsi tlustá a máš jít příkladem, soptili lidé na Kynychovou. Ta jim připomněla, co její břicho dokázalo donosit

Hanka Kynychová na Instagram napsala příspěvek, ve kterém napsala větu, jež se během pár hodin roznesla českým internetem: „Své břicho miluju. Donosila jsem v něm tři boží děti. Filipa, Sofii a Alex.“ Nebyla to náhodná zpověď. VIP život si všimnul, že tomu předcházely desítky komentářů pod videem ze společného cvičení, kde se lidé předháněli v hodnocení její postavy. „Co ten batoh na břiše?“ ptal se jeden. „Břicho, hrůza, běs, děs,“ přisadil si další. „To je tedy ostuda,“ shrnul třetí. A pak přišla ta nejjedovatější hláška: „Ta má jít příkladem? Vždyť je tlustá.“
Komentáře nesmazala. Natočila další video
Kynychová zvolila strategii, která v českém celebritním prostoru není samozřejmá. Hejterské komentáře nechala pod příspěvkem viset. Nešla po jednotlivých autorech jménem, neodpovídala pod čarou. Místo toho natočila další video, ve kterém promluvila o věku, tuku na břiše a o tom, proč jí útoky neberou spánek. „Nejsem vystresovaná, je mi dobře, jsem šťastná,“ citovala ji média. Vysvětlila, že tuk na břiše je v určitém věku běžný, že nikdy nebyla „hubená na kost“, ale osvalená, a že stále profesionálně cvičí. Žádná hysterie, žádné výčitky. Jen konstatování ženy, která ví, co její tělo za padesát let zvládlo. Podle ProŽeny.cz se pod příspěvkem nakonec ozval výrazně větší počet lidí, kteří se jí zastali, než těch, kteří ji shazovali.
Zakladatelka vlastního fitka, hlavní lektorka, autorka programu Břišní pekáč, tvůrkyně cvičení pro ženy nad padesát. Kynychová na svém webu vystupuje jako fitness autorita, a právě to z ní dělá snadný terč. Část publika si její profesi automaticky překládá jako povinnost reprezentovat ideál plochého břicha. Odbornost se zaměňuje za vizuální bezchybnost. Není to jen pocit. Studie publikovaná v databázi PubMed Central analyzovala instagramový fitness obsah a v podstatě zjistila, že čím víc fitness obsahu člověk konzumuje, tím přísněji posuzuje těla, včetně těla té, která ho učí cvičit.
Menopauza není výmluva. Je to fakt
Kynychová o proměnách svého těla nemluví až teď, pod tlakem hejtu. Už v březnu otevřeně popsala svou zkušenost s perimenopauzou: únavu, „hormonální bouři“, několikaleté zadržování vody v oblasti břicha, stagnující metabolismus. V rozhovoru pro ProŽeny o rok dříve detailně vysvětlovala, jak se mění ženské tělo kolem padesátky a proč právě břicho a stehna reagují nejviditelněji. Medicínský rámec jí dává za pravdu. Podle Mayo Clinic menopauza zvyšuje pravděpodobnost ukládání tuku do oblasti břicha, a to i u žen, které aktivně cvičí. Nárůst hmotnosti kolem padesátky je statisticky běžný, ne výjimečný.
Kynychová není jediná, kdo letos čelil útokům na vzhled. Olga Menzelová reagovala na urážky typu „stará, šedivá, hnusná“ ironickou podmínkou: kritizujte, ale ukažte svou fotku. Patricie Solaříková zvolila cestu debaty o regulaci komentářů. Simona Krainová šla do přímé konfrontace s jednotlivými kritiky. TV Nova spustila kampaň Hejt není názor, postavenou na reálných nenávistných zprávách zasílaných známým osobnostem. Hana Píšová z Linky bezpečí v rozhovoru pro TN.cz pojmenovala mechanismus přesně: část lidí si z veřejné sebeprezentace známých osobností odvozuje falešný nárok hodnotit jejich životy i těla. Online prostředí snižuje zábrany.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová