Trenér Jaissle vyletěl z lavičky a pumpoval pěstí. Zákrok Horníčka řešila i BBCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trenér Jaissle vyletěl z lavičky a pumpoval pěstí. Zákrok Horníčka řešila i BBC
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