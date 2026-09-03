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Trenér Jaissle vyletěl z lavičky a pumpoval pěstí. Zákrok Horníčka řešila i BBC

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Dva čeští gólmani v jednom zápase, dvě naprosto odlišné recenze. Zatímco Antonín Kinský inkasoval ze dvou střel na branku dva góly, Lukáš Horníček odcházel z Tottenhamu s první nulou v Premier League.
Trenér Jaissle vyletěl z lavičky a pumpoval pěstí. Zákrok Horníčka řešila i BBC

Trenér Jaissle vyletěl z lavičky a pumpoval pěstí. Zákrok Horníčka řešila i BBC

Zdroj: Newcastle United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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