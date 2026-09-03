Ballmer může 30 milionů zaplatit dnes. Pět prvních kol draftu si ale Clippers nekoupí zpátky ani za miliardu

Steve Ballmer patří k nejbohatším majitelům ve světovém sportu. Pokuta 30 milionů dolarů proto vypadá na první pohled jako největší rána, kterou NBA Los Angeles Clippers v kauze kolem Kawhiho Leonarda uštědřila, ve skutečnosti ale nejbolestivější část trestu přijde mnohem později. Klub ztratí pět po sobě jdoucích prvních kol draftu v letech 2029 až 2033 a právě tam liga zasáhla něco, co Ballmer nedokáže napravit další investicí.
NBA zároveň Ballmera na rok vyřadila ze všech aktivit spojených s klubem a ligou, potrestala další členy vedení a Leonardovi udělila pokutu 700 tisíc dolarů. Verdikt je výsledkem dlouhého vyšetřování mechanismu, který měl podle ligy umožňovat poskytovat Leonardovi ekonomickou hodnotu mimo jeho oficiální hráčskou smlouvu. Nešlo tedy pouze o jeden podezřele výhodný reklamní kontrakt, ale o způsob, jakým Clippers využívali vlastní obchodní partnery.
Problém nezačal tím, že Leonard vydělával mimo basketbal
Kawhi Leonard samozřejmě smí uzavírat reklamní a obchodní smlouvy stejně jako ostatní hvězdy NBA. Salary cap neznamená, že LeBron James, Stephen Curry nebo kterýkoli jiný hráč může vydělávat jen peníze uvedené ve smlouvě s klubem. Problém vzniká ve chvíli, kdy se mimobasketbalový kontrakt fakticky stane pokračováním odměny od týmu a klub se na jeho vzniku aktivně podílí.
Právě to podle NBA Clippers dělali. Liga uvedla, že organizace pomáhala Leonardovi získávat obchodní příležitosti u společností, které zároveň spolupracovaly s Clippers, a některé dohody přímo zprostředkovávala. Vyšetřování se zabývalo také platbami osobních výdajů hráče a lidí v jeho okolí.
Takový mechanismus jde přímo proti smyslu salary capu. Pokud by klub mohl hvězdě nabídnout oficiálně čtyřicet milionů dolarů a dalších deset zajistit přes společnost, která od něj současně získá lukrativní obchod, přestává být částka uvedená v hráčské smlouvě skutečnou cenou, kterou organizace za jeho služby platí.
NBA proto nemohla případ posuzovat jen jako marketingovou šedou zónu. Šlo o důvěryhodnost jednoho ze základních ekonomických mechanismů celé soutěže.
Salary cap má brzdit právě Ballmerovu největší výhodu
Steve Ballmer má majetek, proti kterému vypadá třicetimilionová pokuta skoro jako velmi drahá provozní komplikace. Právě proto americké profesionální soutěže používají drafty, platové stropy a další mechanismy, které mají částečně oddělit sportovní konkurenceschopnost od velikosti bankovního účtu majitele.
Nejde o to, aby všechny týmy utrácely stejně. NBA má luxusní daň, různé výjimky a několik cest, jak si bohatá organizace může dovolit dražší kádr. Přesto existuje hranice, za kterou už další peníze majitele nemají umožnit koupit úplně všechno.
Obcházení salary capu je proto pro ligu citlivější než běžné porušení administrativního pravidla. Pokud jeden klub najde způsob, jak své hvězdě poskytovat další desítky milionů prostřednictvím spřízněných obchodních vztahů, ostatní organizace dostávají jednoduchou zprávu: buď začněte dělat totéž, nebo budete při vyjednávání o nejlepších hráčích v nevýhodě.
Takový závod by platový systém rychle rozložil.
Třicet milionů zmizí z účtu. Draftové volby zmizí z budoucnosti
Proto je pět odebraných prvních kol mimořádně tvrdým trestem. První kolo draftu není cenné jen kvůli možnosti najít budoucí superstar. Je to jeden z hlavních způsobů, jak klub získává mladé hráče na relativně levné smlouvy, a zároveň mimořádně důležitá měna při výměnách.
Tým, který začne stárnout, může vlastní volby použít k omlazení kádru. Klub usilující o titul je může naopak přibalit k hráčům a přivést okamžitou posilu. V obou případech mají hodnotu, kterou jednoduše nelze vytvořit převodem peněz na účet ligy.
Clippers teď tento nástroj pět let po sobě mít nebudou. A ještě důležitější je, že trest nezačne bolet okamžitě, kdy je současná kauza v titulcích, ale až ve chvíli, kdy může být dnešní tým dávno minulostí.
První odebraná volba připadá na rok 2029, poslední na rok 2033. Kawhi Leonard tehdy nebude představovat stejný sportovní faktor jako dnes a Clippers mohou řešit úplně jiný cyklus mužstva. Právě v takové chvíli může organizace levné mladé hráče potřebovat nejvíc.
Liga nepotrestala jen dnešní Clippers
V tom je sankce téměř nezvykle dlouhá. Lidé, kteří budou v roce 2032 skládat kádr Clippers, možná nebudou mít s dnešní kauzou nic společného, přesto ponesou její následky. NBA tím potrestala instituci, nikoli pouze několik konkrétních manažerů.
Ballmer dostal roční zákaz činnosti, prezident basketbalových operací Lawrence Frank půlroční suspendaci a šéfka obchodních operací Gillian Zucker roční. Tyto tresty jednou skončí. Pětiletá díra v draftu zůstane.
Právě proto může mít celý případ mnohem větší dopad než několik špatných sezon v bezprostřední budoucnosti. Pokud Clippers za několik let zjistí, že potřebují přestavět, budou mít méně vlastních nástrojů, jak to udělat. Pokud budou chtít získat další hvězdu prostřednictvím trejdu, bude jim chybět část aktiv, která ostatní týmy při podobných jednáních běžně požadují.
NBA tak zasáhla přesně místo, které bohatý majitel nemůže jednoduše obejít dalším šekem.
Clippers verdikt odmítají. Jeho logika je ale z pohledu ligy jasná
Organizace závěry vyšetřování odmítá a hodlá se proti sankcím bránit. To znamená, že právní a procedurální část případu ještě nemusí být definitivně uzavřená. Samotný verdikt ale ukazuje, jak vážně NBA případ vnímá.
Třicetimilionová pokuta vytváří titulek. Pět prvních kol vytváří skutečný trest.
Steve Ballmer může zítra vydělat další peníze. Clippers mohou hledat nové sponzory, obchodní partnery a další zdroje příjmů. Pokud ale liga verdikt udrží, první kolo draftu 2031 už z peněz nevykouzlí.
Právě to je možná nejdůležitější zpráva celého případu. NBA nechtěla pouze říct, že obcházení salary capu je drahé.
Chtěla zařídit, aby bylo sportovně bolestivé ještě dlouho poté, co Ballmer na samotnou pokutu zapomene.
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Zdroje: NBA Communications – NBA announces penalties and findings arising from investigation of LA Clippers and Kawhi Leonard [1], Reuters – Clippers lose five first-round draft picks, fined $30 million after Leonard probe [2].