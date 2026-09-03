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Zavařené maso ve sklenici: Poctivá domácí zásoba, která vydrží celou zimu a zachrání každý uspěchaný večer

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Zavařené maso je záchrana, která vám z lednice nikdy neutekla, protože stojí v komoře. Vepřové plecko ve vlastní šťávě, ochucené jen solí a pepřem, připravené bez mrazáku a bez jediného konzervantu.
Fotografie k zavařenému masu

Fotografie k zavařenému masu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zavařené maso ve sklenici: Poctivá domácí zásoba, která vydrží celou zimu a zachrání každý uspěchaný večer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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