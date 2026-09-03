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IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech

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Malá plastová krabička s průhledným víkem dokáže prodloužit životnost petržele, máty i kopru až trojnásobně. Zájem o ni stoupá, protože řeší problém, který zná každá domácnost.
IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech

IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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