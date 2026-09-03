IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech

Čerstvé bylinky vadnou příliš rychle
Kdo si kupuje svazky čerstvé petržele, kopru nebo máty, zná frustraci, že po pár dnech v lednici začínají lístky žloutnout, vadnout a nakonec skončí v koši. Běžně vydrží čerstvé bylinky v chladničce maximálně týden, často i kratší dobu. Přitom stačí malá změna v tom, jak je skladujeme.
Problém tkví v nevhodné vlhkosti a nedostatku ochrany. Bylinky v igelitovém sáčku se dusí, zatímco volně položené naopak usychají. Mnohé domácnosti proto experimentují s mokrými utěrkami, sklenicemi s vodou nebo improvizovanými kryty – výsledky bývají nespolehlivé, a navíc zabírají místo.
Jednoduchý box s promyšleným detailem
Švédský nábytkářský gigant nabízí řešení za necelých sto třicet korun. Jmenuje se KLIPPKAKTUS a jde o úložný prostor speciálně navržený pro skladování bylinek v lednici. Rozměry 10 × 9 × 28 centimetrů umožňují uložit i delší stonky, přičemž průhledná kopule chrání křehké lístky před pomačkáním.
Klíčem k delší čerstvosti je udržení přirozené vlhkosti. Box funguje jako miniaturní skleník – bylinky v něm vydrží svěží dva až tři týdny, tedy dvojnásobně až trojnásobně déle než běžně. Praktický otvor v horní části umožňuje odtrhnout pár lístků, aniž byste museli celý kryt sundavat.
Funguje to stejně dobře u petržele, koriandru, bazalky i chřestu. Stačí stonky postavit do boxu, nasadit víko a uložit do chladničky. Žádné mokré utěrky, žádné převracející se sklenice.
Zájem roste, domácnosti nakupují po několika kusech
Podle dostupných informací si Češi tento organizér oblíbili natolik, že ho kupují po několika kusech najednou. Důvod je prostý: cena 129 korun je nízká vzhledem k úspoře, kterou přináší. Kdo dříve vyhazoval polovinu svazku petržele, teď ji spotřebuje celou.
Navíc jde o řešení, které nezabírá zbytečně místo a vejde se do většiny polic v lednici. Průhledný plast umožňuje rychle vidět, co máte uvnitř, takže se bylinky neztrácejí vzadu mezi jinými potravinami.
V době, kdy se mluví o udržitelnosti a snižování odpadu, může i takováto drobnost hrát roli. Méně vyhozených bylinek znamená méně plýtvání – a zároveň častější chuť si do jídla přidat čerstvou zeleň, která by jinak zůstala nevyužitá.
Zdroje článku: cleanlivingguide.com, tastingtable.com, reddit.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková