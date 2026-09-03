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O kočky po požáru na Břeclavsku je postaráno. Útulky prosí o jídlo a nové domovy

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V noci na středu přišli o domov dva lidé a desítky koček. Ve Velkých Pavlovicích totiž shořel rodinný dům, který zároveň sloužil jako azyl pro opuštěné chlupáče. O kočky se postaraly jiné útulky a město, zvedla se také velká vlna solidarity. Kromě peněz pečovatelům pomůže také kvalitní krmivo, později též nové domovy pro vystrašená zvířata.
O kočky po požáru na Břeclavsku je postaráno. Útulky prosí o jídlo a nové domovy

O kočky po požáru na Břeclavsku je postaráno. Útulky prosí o jídlo a nové domovy

Zdroj: HZS JMK, Kočky u Katky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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