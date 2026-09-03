O kočky po požáru na Břeclavsku je postaráno. Útulky prosí o jídlo a nové domovy

Noční požár rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal hasiče na několik hodin. Z hořícího domu v noci na středu zachraňovali také větší počet koček. Dva lidé utrpěli lehké popáleniny, po ošetření zůstali na místě.
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Příčinu požáru i škodu hasiči zjišťují. O požáru informovalo také několik organizací, jež pomáhají kočkám. Podle Koček u Katky se hasičům podařilo z azylu U Ludmily zachránit přibližně 20 koček. Tři z nich šly hned do karantény, další byly na obecním úřadě. Zhruba čtyři až pět koček podle spolku zůstalo v troskách déle a hasiči je museli odchytit.
Pomoc pro kočky i lidi
Spolek Kočky u Katky ještě ve středu požádal o materiální pomoc pro lidi i zachráněné kočky. Potřebovali především granule, kočičí toalety, stelivo, misky, deky a případně také karanténní klece. Dobrý skutek a nové oblečení potřebovali rovněž obyvatelé domu, pro muže střední postavy je vhodné oblečení a pro ženu menší postavy také oblečení.
Mezi kočičí komunitou se zvedla obrovská vlna solidarity. Kromě materiální pomoci začali lidé posílat také finanční prostředky. Charitativní spolek Kryšpín ve středu večer informoval, že díky příspěvkům na konto Koček u Katky odešlo přes čtyřicet tisíc korun.
Zvířatům zřejmě chyběla potřebná péče
„To, co tam Katka zažila bychom nikomu nepřáli, nicméně odvážně vyrazila a pomohla. Kočičky jsou samozřejmě velmi vystresované a bohužel nemají jen zranění z požáru, ale vypadá to i na různé infekce svědčící o zhoršené péči před ním. Vzorky jsou na cestě do laboratoře na testy a držme tlapky, aby u zachráněných nepropukla ze stresu FIP," napsala za spolek Lenka Němcová s tím, že všechny kočky se budou muset přetestovat, naočkovat, vykastrovat a vyléčit z toho, co najdou testy.
„O Azylku u Ludmily jsme dnes v souvislosti s požárem slyšeli poprvé a dle toho, co jsme jsme se dozvěděli, pokračovat by neměl," dodala předsedkyně Kryšpína. Chlupáčů v rodinném domě žilo 33, jednu kočičku se zachránit nepodařilo.
Útulky potřebují krmivo i adoptivní rodiny
Několik zvířat skončilo v azylu Koček u Katky, o další se postaralo město Velké Pavlovice. Dvaadvacet koček nakonec přijal městský útulek v Bulharech. I ten vyhlásil materiální sbírku.
„Neprosím o peníze, i když v tuto chvíli netuším, na kolik nás přijde veterina. Pavlovičtí slíbili kastrovat zdarma, ovšem neumím odhadnout, jak se bude zdraví kočiček vyvíjet. V tuto chvíli jsou strašně unavené. Potřebují nejen čas v klidovém režimu, ale také kvalitní jídlo. Staré dospělé kočky nevypadají vyhublé, to se ovšem nedá říct vůbec o těch mladších, kostřičky. A šest malých koťátek je doslova kachektických, člověk aby se bál je vzít do dlaní," popsali provozovatelé útulku.
Pomůžou jim zejména kvalitní granule, kapsičky a konzervy pro koťátka, sušené kočičí mléko, savý či granulovací písek do záchodků i samotné záchodky do třicet centimetrů na šířku. Kromě materiální podpory ale prosí hlavně o trvalé milující domovy, kočky se totiž v tuto chvíli nemají kam vrátit.