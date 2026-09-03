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Eva Pavlová první školní den udělala prvňáčkům obrovskou radost: Její outfit ohromil stylistku i čtenářky

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Letos mezi prvňáčky zavítala také první dáma Eva Pavlová, která dorazila do Roudnice nad Labem. Setkání se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. První dáma rozdávala úsměvy na všechny strany a děti dostaly také dárečky.
Fotografie Evy Pavlové

Fotografie Evy Pavlové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Eva Pavlová na finále Schwarzkopf Elite Model Look
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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