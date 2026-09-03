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Drsná česká komedie dorazila na Netflix. V kinech propadla, na streamu může příjemně překvapit

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Nabídka českých filmů je tak bohatá, že řada titulů kiny prosviští tak rychle, že je ani divák nestačí zaznamenat. Mezi ně patří hororová komedie Tahle párty je DEAD debutujícího režiséra Adama Kůse, která chtěla nabídnout mix pocty pokleslému žánru s teenagerskou komedií. Opravdu se to ale povedlo?
Drsná česká komedie dorazila na Netflix. V kinech propadla, na streamu může příjemně překvapit

Drsná česká komedie dorazila na Netflix. V kinech propadla, na streamu může příjemně překvapit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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