Drsná česká komedie dorazila na Netflix. V kinech propadla, na streamu může příjemně překvapit

Hlavní hrdinkou snímku je uťápnutá Alice, která se vydává na halloweenskou párty společně se svou divokou kamarádkou Hankou a podivínem Romanem a nechtěně také s povrchní influencerkou Sofií, svou největší nemesis. Alice si chce na večírku vyřešit své trápení s klukem, místo toho ale hlavní čtveřice cestou narazí na zombie apokalypsu, která začne ve chvíli, kdy omylem autem srazí Vladimíra Polívku. Začíná tak šílený příběh, v němž se ústřední kvarteto pokouší přežít a Alice chce zároveň zachránit svou mladší sestru.
Šílené hororové komedie u nás nejsou zrovna častým žánrem a nejpamátnějším z podobných kousků stále zůstává brakový kult Choking Hazard. Také Kůs se snaží navázat na kult brakových komedií a šílených hororů v čele s legendární sérií Evil Dead, zároveň ovšem svou prvotinu promíchává s jinými žánry, mezi nimiž dojde kromě teenagerské komedie např. i na gangsterku. Kůs neskrývá poměrně smělé ambice či hravost a disponuje zajímavým ústředním motivem okolo sociálních sítí a současné generace. Jenže sympatické nápady se bohužel nepodařilo zrealizovat úplně podle představ.
Tvůrcům se nedají upřít nápady i fakt, že mají evidentně milované zdroje poctivě nakoukané. Snaha ovšem naráží na těžkopádnou realizaci a také viditelně malý rozpočet. Film místy připomíná spíše fanouškovské video z YouTube, pokusy o humor či ambiciózní pointu tu pak působí těžkopádně, vizuál i střih jsou na takřka amatérské úrovni a ani mladé herecké osazenstvo není moc sympatické. Když se ale na scéně objeví Polívka hrající sám sebe a s motorovkou v ruce se postaví nemrtvé přesile, tvůrci nápady i snahu vytěžit z malého rozpočtu maximum nezapřou.
Jenže podobných nápadů je podle diváckých i kritických ohlasů ve snímku málo a ve výsledku se jedná o nesourodý mišmaš, který neumí pořádně pracovat ani s nadhledem či potřebnou brakovou stránkou. V kinech proto počin absolutně propadl, když na něj nezašlo ani tisíc diváků. Na Netflixu by se ale české novince mohlo přece jen dařit o poznání více. Na streamu se podobným žánrovkám daří, šílený styl humoru a snaha o jakousi generační výpověď by navíc mohly k obrazovkám nalákat mladé publikum. Odvážnému, ale nedotaženému fanouškovskému projektu bude navíc stream slušet o něco více než velké plátno, kde levný vizuál působil prakticky nepatřičně. Uvidíme, zda Tahle párty je DEAD chytne alespoň online druhý dech.
Podívejte se na žebříček nejlepších českých komedií podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox, Netflix