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Traktor v příkopu, škoda za milion. Mladý řidič se u Žešova vyhýbal nákladnímu vozu

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Drobné zranění, ale škoda ve výši milion korun je výsledkem nepozornosti mladého řidiče traktoru, který se na Prostějovsku vyhýbal nákladnímu vozu a se strojem skončil v příkopu. Dechová zkouška byla u řidiče negativní.
Traktor v příkopu, škoda za milion. Mladý řidič se u Žešova vyhýbal nákladnímu vozu

Traktor v příkopu, škoda za milion. Mladý řidič se u Žešova vyhýbal nákladnímu vozu

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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