Borárosově expřítelkyni chybí jeho dcerka, ale k zápasníkovi se odmítá vrátit. Poprvé nastínila důvod rozchodu

Když na jaře 2026 Gábor Boráros veřejně děkoval své přítelkyni za to, jak rodinu držela pohromadě po smrti Moniky Jákliové, vypadal jejich vztah pevnější než kdy dřív. Dóra tehdy v instagramovém Q&A sama potvrdila, že je tragédie sblížila. O pět měsíců později mluví o opakovaném vnitřním zlomení, o šancích, kterých bylo „možná víc, než měl dostat“, a o definitivním ne. Mezi oběma obrazy leží příběh, jehož detaily zná jen ona, ale obrysy, které v září zveřejnila, jsou výmluvné.
Od opory k odchodu
Vztah Dóry a Borárose je mediálně doložený nejpozději od konce roku 2024. Dóra se podle Borárosových vlastních slov přirozeně zapojila do péče o malou Zoru, dcerku, kterou měl se zesnulou Monikou Jákliovou. V pořadu Moje Maďarsko popsal, že Zora si Dóru sama vybrala, vyhledávala její společnost a přijala ji bez nátlaku. Na jaře 2026, krátce po Moničině smrti, působil pár navenek jako tým, který zvládá nemožné.
Jenže navenek a uvnitř jsou dvě různé věci. Podle přepisu Dóřiných instagramových stories, který zachytila média, byla už tehdy „mnohokrát zlomená“ a tiše snášela věci, které okolí nevidělo. Prvním veřejně čitelným signálem krize bylo její odstěhování ze společného bydlení, tehdy ještě ne definitivní tečka, spíš varovný mezistupeň.
Červenec: potvrzení bez vysvětlení
V červenci 2026 Dóra na Instagramu stručně oznámila, že vztah skončil. Uvedla, že k odchodu měla vážné důvody, ale odmítla je zveřejnit. Jednu věc ale zdůraznila výslovně: rozchod „nemá nic společného s malou Zorou“. Nezalekla se odpovědnosti, neopustila dítě. Opustila partnera.
Tím tehdy téma uzavřela. Označila to za své jediné vyjádření a požádala o klid.
Září: poprvé o mechanismu rozpadu
Klid vydržel šest týdnů. 6. září 2026 Dóra v dalším instagramovém Q&A poprvé popsala, co se uvnitř vztahu dělo, ne konkrétní incident, ale vzorec:
- Boráros dostal „hodně šancí, možná i víc, než měl“.
- Něco se v ní opakovaně lámalo, až přišel bod, od kterého se na něj nedokázala dívat stejně.
- Na otázku, jestli existuje cesta zpět, odpověděla jednoznačným ne.
Žádnou konkrétní aféru nepojmenovala. Z dostupných výroků spíš vychází dlouhodobá eroze důvěry než jednorázová událost, tiché hromadění ran, které zvenčí nikdo neviděl, dokud se neprojevily odchodem.
Zora: dítě, které zůstalo na druhé straně dveří
Nejbolestivější pasáž Dóřina vyjádření se netýkala Borárose, ale jeho dcerky. Řekla, že jí Zora „hodně přirostla k srdci“ a že na ni často myslí. Není to abstraktní stesk po „dítěti expartnera“. Je to stesk po holčičce, kterou koupala, uspávala, se kterou žila pod jednou střechou.
Zda se s ní po rozchodu ještě vídá, veřejně potvrzené není. Psycholožka oslovená maďarským serverem Origo jako ideální variantu popsala postupné stažení, třeba jeden až dva kontakty týdně, místo náhlého zmizení z dětského života. Jestli to tak skutečně probíhá, nevíme.
Boráros a český kontext
Boráros není jen jméno ze slovenského bulváru. Oficiální historie OKTAGONu ho vede jako prvního šampiona televizní show OKTAGON Výzva, finále první série vyhrál 10. prosince 2016 v pražské hale Královka. Mimo klec ho čeští diváci znají ze Survivoru i Výměny manželek. Jeho soukromí v roce 2026 navíc provází i soudní spor s matkou zesnulé Moniky o péči o Zoru. Podle Borárosovy veřejné verze proběhlo několikahodinové jednání, při kterém se řešil režim dítěte, výtky k výchově i jeho vulgární výroky na internetu. Výsledek řízení veřejně znám není.
Dóra zavřela dveře k Borárosovi, ale nechala otevřené okno k Zoře. Jestli jím ještě proudí víc než vzpomínky, záleží na lidech, kteří o tom nemluví na Instagramu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta