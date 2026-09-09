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Robot nepotřebuje baterii ani elektroniku. Rozhýbe ho střídání dne a noci. Jsme na prahu perpetum-mobile?

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Měkký robot sbírá energii z běžného kolísání teploty. Jeden denní cyklus stačil na více než stovku pohybů.
Robot nepotřebuje baterii ani elektroniku. Rozhýbe ho střídání dne a noci. Jsme na prahu perpetum-mobile?

Robot nepotřebuje baterii ani elektroniku. Rozhýbe ho střídání dne a noci. Jsme na prahu perpetum-mobile?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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