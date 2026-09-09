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Stíhačky nad jižními Čechami lákají fotografy. Vojáci mohou cvičit až do půlnoci

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Vojenské letouny, které v těchto dnech křižují nebe nad jižními Čechami, neunikají pozornosti místních. Někteří obyvatelé tak již využili situace k fotografování. V rámci cvičení Ample Strike 2026 mohou navíc vojáci nově trénovat až do půlnoci, tedy o hodinu déle, než se původně plánovalo.
Stíhačky nad jižními Čechami lákají fotografy. Vojáci mohou cvičit až do půlnoci

Stíhačky nad jižními Čechami lákají fotografy. Vojáci mohou cvičit až do půlnoci

Zdroj: Lukáš Gallo, archiv VzS AČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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