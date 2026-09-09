Aktualizace předpovědi. Bouřky zasáhnou jen část republiky

Středa bude znamenat významný zvrat v počasí. Přestože se v úterý teploty držely vysoko a na některých místech dokonce dosáhly na tropickou třicítku, tak teplé počasí brzy najde svého konce. Od západu k nám totiž dorazí studená fronta a za ní k nám začne proudit studený vzduch, který k nám donese klasické podzimní počasí. S příchodem fronty musíme počítat s dramatickým vývojem počasí. Na většině území se dostaví srážky a zároveň se budeme potýkat se zvýšenou rychlostí větru.
Slabý déšť se objeví již v noci z úterý na čtvrtek okolo 3. hodiny ranní, a to na západě Čech, především pak na svazích západních pohoří, tedy na Šumavě nebo v Krušných horách. Nemělo by se jednat o intenzivní déšť a tato epizoda by měla do 8:00 ustat.
Hlavní srážkový pás studené fronty se pak dostaví do západních Čech později dopoledne a tentokrát bude postupovat dál na východ. Srážky by se měly s postupem dne zintenzivňovat a v Čechách bude jejich maximum mezi 14. a 17. hodinou. Největší úhrny očekáváme v jižních Čechách.
Obr. 1: Očekávané srážky v 17 hodin. Touto dobou bude v Čechách nejdeštivěji. (zdroj: model Aladin/meteocentrum.cz)
Podstatně jiné počasí můžeme očekávat ve středu na Moravě, protože tam dorazí fronta až ve večerních hodinách. Přes den se tak na Moravě bude držet slunečné počasí a vysoké teploty, které se budou pohybovat mezi 25 a 28 °C. Na meteorologických mapách tak uvidíme v podstatě až dva různé světy, kde teplotní rozdíl před a za frontou bude zhruba 10 °C.
Obr. 2: Teplotní rozdíl mezi územím před frontou, kde se budou ve čtvrtek teploty držet nad 25 °C a za frontou, kde je vidět jasné ochlazení až k 15 °C (zdroj: Meteocentrum.cz)
Fronta na Moravu dorazí až k večeru po 18. hodině a zde by měly dosáhnout své největší intenzity. Na některých místech by mohlo napršet i přes 20 mm srážek. Déšť se na Moravě a ve Slezsku bude držet celou noc a fronta opustí naše území až ve čtvrtek k ránu.
Obr. 1: Očekávané srážky ve 20 hodin. Srážky už se touto dobou budou pomalu přesouvat na Moravu (zdroj: model Aladin/meteocentrum.cz)
Celý den je potřeba počítat se zvýšenou rychlostí větru a silnými nárazy větru, které mohou dosáhnout až 70 km/hod. Na Moravě bude také zvýšené riziko vzniku bouřek.
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