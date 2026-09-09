Péče o trávník na podzim: Jak ho připravit na zimu? Posekejte, odstraňte listí a přihnojte správným hnojivem!

Jak pečovat o trávník na podzim, aby byl dobře připravený na zimu? Pomocí těchto sedmi kroků bude krásně hustý a sytě zelený.
Péče o trávník na podzim ho dobře připraví na z imu
Trávník má za sebou letos opravdu náročné léto. Slunce pálilo a vysoké teploty stébla výrazně oslabily, zatímco malé množství srážek přispělo k tomu, že jsou právě nyní na ploše viditelná prázdná místa, která nechtějí dorůst. Právě teď přichází ten nejvyšší čas dopřát trávníku péči, kterou si po uplynulém období zaslouží.
Jak připravit trávník na zimu krok za krokem Péče o trávník na podzim – Nepřestávejte sekat příliš brzy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní výsadba růží: Kdy je zasadit, kam je umístit a jak je připravit na zimu 1. Nepřestávejte sekat příliš brzy
S příchodem chladnějších dnů roste tráva pomaleji, ale rozhodně to neznamená, že byste měli přestat sekat už v polovině září. Pokud by pažit zůstal před zimou příliš vysoký, může pod sněhem polehávat a snadněji se v něm drží vlhkost.
Poslední sečení trávníku naplánujte podle počasí i podle růstu trávy. Před zimou by měla být kratší, ale ne vyholená úplně k zemi. Příliš nízký střih může
trávník zbytečně oslabit. Obecně se doporučuje naposledy posekat trávník na délku 4-5 centimetrů. 2. Odstraňujte z trávníku listí
První spadané listy mohou na trávníku vypadat hezky, ale pozor na souvislou vrstvu, která by mohla zapříčinit rozvoj některých chorob. Souvislá vrstva listí totiž vytvoří na trávníku bariéru, přes kterou neproniká dostatek světla a vzduchu. Ve vlhkém prostředí tak rychle dochází ke vzniku plísní, což vede k úhynu trávníku.
Listí z trávníku pravidelně shrabejte nebo je odstraňujte pomocí sekačky s vhodným sběrem. Trávník zůstane i během podzimních měsíců dobře udržovaný a vzdušnější.
Péče o trávník na podzim – Dopřejte mu podzimní hnojivo. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Trávník po létě: Co udělat v září, aby byl na jaře hustý a zelený 3. Dopřejte mu podzimní hnojivo
Po horkém a suchém létě bude s největší pravděpodobností půda v trávníku vyčerpaná. Myslete na to, že pažit potřebuje doplnit živiny i na podzim. V tomto období se používají hnojiva určená právě pro podzimní přihnojování, která mají obvykle méně dusíku a více draslíku.
Podzimní hnojiva mají jiné složení než přípravky určené pro rychlý jarní a letní růst. Vyšší podíl draslíku a dalších živin pomáhá trávníku lépe zvládnout chladné období.
4. Provzdušněte místa, která jsou hodně zatěžovaná
Pokud je na zeleném koberci místo, které je během roku často používané, může v něm být tráva slehlá a ke kořenům se hůře dostává voda i vzduch.
Září je ideálním obdobím pro provzdušnění i vertikutaci podle stavu trávy. Malou plochu zvládnete provzdušnit rycími vidlemi nebo ručním nářadím. U většího trávníku použijte
vertikutátor, který z plochy také odstraní plsť a mech a naruší povrch drnu. Při vertikutaci nezasahujte příliš hluboko do půdy. Stačí ji provzdušnit tak, aby se do ní dostal vzduch a voda. Čtěte také: Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady 5. Na mokrý trávník raději nevstupujte
Nevstupovat na mokrý trávník je jednou z důležitých zásad, na kterou se v období podzimu často zapomíná. Po vydatném dešti nebo po závlaze je půda měkká a chůzí se může utužovat. Tím poškodíte travní drn a zhoršíte podmínky pro kořenový systém. S podzimními pracemi počkejte, až povrch trochu uschne.
Péče o trávník na podzim – Holá místa opravte ještě před zimou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 6. Holá místa opravte ještě před zimou
Pokud jsou na trávníku po létě viditelné řídké nebo vyšlapané plochy, dosejte je vhodnou travní směsí. Nejdříve však odstraňte odumřelé zbytky, nakypřete půdu a podle potřeby doplňte vhodnou travní směs.
7. Jakmile se ochladí, přestaňte o něj pečovat
Jakmile teploty výrazně klesnou a růst trávy se zastaví, omezte péči na minimum. S příchodem zimy je důležitější, aby trávník zůstal čistý, posekaný na vhodnou délku a bez dlouhodobě ležícího listí.
Tip redakce PlanetaZahrady
Největší podzimní chybou bývá snaha trávník ještě na poslední chvíli „vylepšit“ za každou cenu. Ve skutečnosti mu často více prospěje pravidelný úklid listí, správná výška sečení a šetrná péče než spousta zásahů navíc.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)