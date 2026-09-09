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Péče o trávník na podzim: Jak ho připravit na zimu? Posekejte, odstraňte listí a přihnojte správným hnojivem!

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Jak pečovat o trávník na podzim, aby byl dobře připravený na zimu? Pomocí těchto sedmi kroků bude krásně hustý a sytě zelený. Péče o trávník …
Péče o trávník na podzim: Jak ho připravit na zimu? Posekejte, odstraňte listí a přihnojte správným hnojivem!

Péče o trávník na podzim: Jak ho připravit na zimu? Posekejte, odstraňte listí a přihnojte správným hnojivem!

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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