Proč některé ženy vypadají „draze“, i když na sobě nemají nic luxusního

„Drahý“ vzhled přitom často nestojí na logu ani cenovce. Mnohem víc ho vytvářejí proporce, materiály, upravenost a několik detailů, které si oko přečte dřív, než stihneš zjistit, odkud má kabelku. Existuje velmi snadný způsob, jak vypadat draze: koupit si všechno drahé.
Jenže to je trochu nudná odpověď a navíc překvapivě nespolehlivá. Luxusní kabelka nezachrání kalhoty, které se lámou na špatném místě, stejně jako vysoká cenovka automaticky neudělá z polyesterové halenky elegantní kus. Ženy, jejichž styl působí „draze“, často dělají několik mnohem obyčejnějších věcí dobře.
Střih předbíhá značku
Vezmi si obyčejné černé kalhoty. Pokud sedí v pase, mají správnou délku a látka padá rovně, mohou působit výrazně luxusněji než několikanásobně dražší model, který se krčí v rozkroku nebo končí v podivné výšce nad botou.
První otázka proto nemusí být „kolik to stálo?“, ale „sedí mi to opravdu dobře?“ Někdy udělá největší službu krejčová za pár stovek, ne nový nákup.
Materiál je vidět, i když neznáš jeho složení
Nemusíš umět rozeznat kvalitu vlny na tři metry. Oko ale zachytí, jak látka padá, jestli se leskne, mačká nebo drží tvar. Bavlněná košile, která má trochu struktury, jednoduchý vlněný svetr, pevnější denim nebo dobře vypadající viskóza mohou fungovat lépe než komplikovaný kus s množstvím ozdob.
Nejde ani o pravidlo „pouze přírodní materiály“. Některé směsi a moderní syntetické tkaniny jsou výborné. Spíš sleduj, jak oblečení vypadá na denním světle, ne jen pod lichotivým osvětlením kabinky.
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„Drahý“ styl často miluje trochu prázdného prostoru
Výrazné náušnice, velký náhrdelník, pásek s obří sponou, kabelka s monogramem, barevné boty a halenka se zlatými knoflíky mohou jednotlivě fungovat perfektně. Když se ale všechny hlásí o slovo současně, oko nemá kam odpočívat.
Některé ženy vypadají elegantně právě proto, že umějí jeden detail nechat vyniknout. Velké náušnice a čistý výstřih. Výrazná kabelka a jednoduchý outfit. Nápadné boty bez další konkurence. Luxus totiž často působí dojmem, že není potřeba nic dokazovat.
Boty a kabelka prozradí víc stavem než značkou
Ošoupané špičky, oloupaná ucha kabelky a zablácená podrážka dokážou stáhnout jinak perfektní outfit. Ne proto, že by všechny věci musely být nové, ale protože opotřebení na doplňcích bývá hodně vidět.
Kožená kabelka bez známého loga může působit elegantněji než slavná kabelka, která už evidentně přežila tři války a jednu firemní party. Totéž platí pro boty. Vyčistit, ošetřit, nechat opravit podpatek a včas vyměnit podrážku je velmi neinstagramová, ale mimořádně účinná část stylu.
Vlasy a pleť nemusejí být perfektní. Stačí, když vypadají záměrně
„Drahý“ vzhled se někdy mylně překládá jako dokonale vyfoukané vlasy a bezchybný make-up. Ve skutečnosti může fungovat uhlazený nízký culík, přirozená textura vlasů, čistá pleť s minimem make-upu nebo výrazná rtěnka na jinak jednoduchém obličeji.
Rozdíl často spočívá v tom, že výsledek působí jako rozhodnutí, ne jako nehoda. A ano, někdy je to velmi jemná hranice mezi „effortless“ a „nestihla jsem autobus“.
Barvy nemusí být jen béžové
Internet nás chvíli přesvědčoval, že draze vypadající žena musí žít uvnitř barevné škály cappuccino–ovesná kaše–pískovec. Nemusí. Sytá červená, tmavě zelená, modrá nebo růžová mohou vypadat fantasticky. Pomáhá ale, když barvy mají mezi sebou vztah a celý outfit nepůsobí jako náhodný výběr předmětů ze tří různých skříní.
Monochromatický vzhled funguje právě proto, že celek působí klidně. Stejného efektu ale můžeš dosáhnout dvěma nebo třemi barvami, které spolu dobře komunikují.
Nejdražší detail může být to, že se v oblečení pořád neupravuješ
Tady se styl potkává se sebevědomím. Když celý večer taháš sukni dolů, kontroluješ výstřih, přehazuješ sako přes břicho a bojíš se sednout, protože kalhoty jsou příliš těsné, outfit tě ovládá místo toho, aby sloužil tobě.
Žena, která se ve svých šatech může normálně hýbat, sednout si, zvednout ruce a zapomenout na ně, působí automaticky jistěji. A jistota je jedna z mála věcí, na kterých opravdu není vidět cenovka.
Styl nevypadá luxusně, když křičí cenu. Vypadá luxusně, když všechno sedí
Možná tedy nepotřebuješ nový šatník. Možná potřebuješ zkrátit jedny kalhoty, vyčistit boty, vyřadit halenku, jejíž materiál tě štve pokaždé, když ji vezmeš na sebe, a přestat kombinovat pět „zajímavých“ věcí v jednom outfitu.
Skutečně elegantní vzhled bývá překvapivě tichý. A někdy je jeho nejdražší položkou bílé tričko, které ti prostě perfektně sedí.
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Další módní inspiraci a chytré stylingové tipy najdeš na Poudree.cz. Zdroje: 1. Victoria and Albert Museum – Fashion collection and fashion history: vam.ac.uk/collections/fashion. 2. The Metropolitan Museum of Art – The Costume Institute: metmuseum.org – Costume Institute.