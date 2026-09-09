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Proč některé ženy vypadají „draze“, i když na sobě nemají nic luxusního

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Bílé tričko, džíny, jednoduché náušnice a vlasy stažené dozadu. Nic, co by mělo stát půl výplaty, a přesto na ní všechno vypadá, jako by právě odešla z hotelu, kde se voda podává s plátkem okurky.
Proč některé ženy vypadají „draze“, i když na sobě nemají nic luxusního

Proč některé ženy vypadají „draze“, i když na sobě nemají nic luxusního

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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