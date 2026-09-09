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Hannibal byl významný a schopný vojevůdce: V Alpách vyrukoval s praktikami, které nebyly tolik známé, zato byly účinné

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Že Hannibal byl velmi předvídavý, zřejmě není tajemstvím. Že byl mimořádně přizpůsobivý tomu, co nastane, je také známý fakt. Co ale víte o jeho mezizastávce v Alpách, aby se dostal do Itálie? Připomeňme si společně jeho výpravu.
Hannibal byl významný a schopný vojevůdce: V Alpách vyrukoval s praktikami, které nebyly tolik známé, zato byly účinné

Hannibal byl významný a schopný vojevůdce: V Alpách vyrukoval s praktikami, které nebyly tolik známé, zato byly účinné

Zdroj: izanbar / Depositphotos
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