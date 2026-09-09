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Rušný závěr přestupového období. Do Baníku míří i Elbel potrestaný v korupční kauze

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Poslední den přestupového období byl v Baníku pořádně rušný. Klub během úterý oznámil hned tři nové posily. Do Ostravy se stěhuje devatenáctiletý švýcarský obránce Rhodri Smith nebo mládežnický reprezentant Stanislav Petruta, který zbytek sezóny stráví na hostování ve Zlíně. Zadní řady posílí také Jakub Elbel, hráč potrestaný v nedávné korupční kauze.
Rušný závěr přestupového období. Do Baníku míří i Elbel potrestaný v korupční kauze

Rušný závěr přestupového období. Do Baníku míří i Elbel potrestaný v korupční kauze

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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