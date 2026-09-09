Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy
Nové pobytové plochy, dřevěné platformy a nádoby se zelení na Velkém náměstí stály téměř 1,9 milionu korun....
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Třicetiletý cizinec projel Novým Rokytníkem v Mercedesu rychlostí 136 kilometrů v hodině. V obci přitom...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →