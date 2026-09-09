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Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy

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Trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká kompletní modernizace za téměř sedm miliard korun. Přibude druhá kolej, vlaky zrychlí až na 160 kilometrů v hodině a cesta se může zkrátit o sedm minut.
Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy

Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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