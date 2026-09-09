Beton, dřevo i cihly na zahradě: stát rozdává pokuty desítkám tisíc Kč. Stačí jediná kontrola a platíte za něco, co považujete za normální

Zahrada často slouží jako klidné útočiště, ale může se opravdu rychle proměnit v právní bojiště, pokud se ji rozhodnete použít jako skladovací prostor pro různé materiály. K tomu se totiž mohou vázat různé nepříjemné pokuty.
Jak na odpad ze stavby
Stavební odpad je nevyhnutelným vedlejším produktem prakticky jakéhokoliv stavebního procesu – od demolice starých staveb až po
stavbu nových nebo renovaci stávajících nemovitostí. Představte si, že zbouráte zeď a nenajdete jen cihly a prach, ale rovnou celou paletu materiálů. Stavební odpad totiž může obsahovat cokoli od keramiky a cihel až po nebezpečnější materiály, jako je azbest a barvy obsahující olovo. Mezi další běžné materiály patří podle webu Poofi např: Beton Dřevo (často ošetřené chemikáliemi) Kovy Plasty Sklo Izolační materiály Půda a horniny Zdroj fotografie: Pixabay Pokud na vašem pozemku probíhá stavba, nezapomeňte, že musíte myslet i na uložení nejrůznějších materiálů a odpadu. Jen někam odvézt nestačí
Likvidace stavebního odpadu není tak jednoduchá jako jeho vyhození do nejbližší popelnice, jak píše web
TříděníOdpadu. Nelegální skládkování může vést ke značným pokutám (ve výši 20 až 50 000 Kč) a dokonce i k obvinění z trestného činu. Pro začátek se ho vyplatí vytřídit a co půjde, tak odnést do popelnice nebo na jiné vhodné místo.
Můžete k tomu využít i služeb specializované firmy.
„Při manipulaci s potenciálně nebezpečnými materiály je to dokonce nutné. radí pan Lukáš K. z Brna, který prý něco podobného nedávno řešil. Bez ní totiž nedostanete ta správná potvrzení, která vás ochrání před pokutou,“ „Vždy si proto nechte vypracovat podrobnou cenovou nabídku, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.“ Zdroj fotografie: Pixabay Zbytek roztříděného materiálu odvezte do sběrného dvora. Tady už budou vědět, co s ním. Proč recyklovat odpad odborně
Zbytek roztříděného materiálu odvezte do sběrného dvora. Tady už budou vědět, co s ním. Recyklace stavebních materiálů je totiž stále rostoucím odvětvím.
Beton lze rozdrtit a znovu použít v nových stavebních projektech, kovy se snadno recyklují a dokonce i cihly mohou najít nový život v různých konstrukcích. Bylo by tedy určitě škoda je o tento druhý život připravovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři