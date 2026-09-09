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Smutný osud Dominiky Gottové: Život v sociálním bytě, podlomené zdraví a veřejná prosba o almužnu

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Dominika Gottová (53) a její manžel Timo Tolkki se dlouhodobě potýkají s vážnými finančními problémy. Timo je bývalý kytarista metalové kapely Stratovarius, která v minulosti zaznamenala velký úspěch. V současné době se Timo opět pokouší o návrat a prosí veřejnost s Dominikou o pomoc. Někteří lidé se ptají, zda to má ještě nějaký smysl a zda by ke koncertu vůbec došlo.
Smutný osud Dominiky Gottové: Život v sociálním bytě, podlomené zdraví a veřejná prosba o almužnu

Smutný osud Dominiky Gottové: Život v sociálním bytě, podlomené zdraví a veřejná prosba o almužnu

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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