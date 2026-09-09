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Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení

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Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní Správy železnic není téměř využívaná. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně.
Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení

Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení

Zdroj: Wikimedia Commons - Dezidor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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