Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení
HC Dukla Jihlava, prvoligový vládce posledních dvou sezón, vstupuje do výroční 70. sezóny. Po deseti letech...
Všechny složky IZS aktuálně zasahují u nehody, ke které došlo na silnici II/360 u Vacenovic na Třebíčsku....
Dušejov na Jihlavsku v posledních týdnech trápilo fungování tamní prodejny potravin. Hlavním problémem byl...
Zhruba o korunu padesát vzrostla za poslední týden cena za litr benzínu a nafty. Zatímco v Jihlavě jsou...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →