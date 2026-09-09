Mourinho chtěl Real, který umí vyhrát i bez kontroly. Inter mu ukázal, kde končí pragmatismus a začíná hazard

José Mourinho den před zápasem s Interem mluvil způsobem, který od něj nikoho příliš nepřekvapil. Po ligové porážce s Betisem nechtěl poslouchat, že Real Madrid hrál v některých pasážích dobře. Pro něj měl větší váhu výsledek. Do Ligy mistrů proto vstupoval s jednoduchou prioritou: méně útěchy z pěkného výkonu, více vítězství.
O čtyřiadvacet hodin později dostal přesně to, co chtěl. Real porazil Inter 2:1, Kylian Mbappé a Federico Valverde využili chyby soupeře a Madrid si připsal první tři body nové evropské sezony. Jenže Mourinho po závěrečném hvizdu nepůsobil jako trenér, kterému právě jeho vlastní filozofie poskytla dokonalý důkaz. Naopak otevřeně přiznal, že podobné zápasy nemá rád.
Real totiž vyhrál. Ale po část večera vůbec nekontroloval, jakým způsobem se k vítězství dostane.
Dva góly během 23 minut ukázaly, proč je Real tak nebezpečný
Začátek zápasu byl téměř učebnicovou ukázkou toho, co může Mourinhův tým dělat soupeřům, kteří chtějí proti Madridu odvážně rozehrávat. Inter měl hodně míče, jenže dvě jeho chyby Real okamžitě přeměnil v góly. Mbappé otevřel skóre po zaváhání hostující obrany a Valverde zvýšil po agresivním tlaku na brankáře Josepa Martíneze.
Po 23 minutách vedl Real 2:0, aniž by potřeboval dlouhé sekvence držení míče nebo permanentní tlak kolem pokutového území. Stačilo několik okamžiků, kdy soupeř udělal něco nepřesně.
Právě v tom je obrovská síla současného Madridu. Mbappé nepotřebuje pět šancí, aby byl nebezpečný. Bellingham, Valverde nebo hráči na křídlech dokážou proměnit ztrátu soupeře během několika sekund v útok, který už nejde zastavit. Mourinho tak nemusí vyžadovat, aby jeho tým každého soupeře dusil sedmdesátiprocentním držením míče.
Pro evropské vyřazovací zápasy je to mimořádně praktická vlastnost. Soupeř může mít dlouho pocit, že hru řídí, a přesto prohrávat o dva góly. Jenže proti Interu se zároveň ukázala druhá strana stejné mince.
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Inter nepřestal hrát jen proto, že dvakrát chyboval
Hosté po špatném začátku nesložili zbraně. Nadále drželi míč, dostávali se přes střed hřiště a postupně nutili Real ustupovat. Madrid měl také vlastní šance a utkání klidně mohl rozhodnout třetím gólem, jenže nepodařilo se mu soupeře definitivně odříznout.
Ve druhém poločase už tlak Interu rostl. Carlos Augusto přibližně čtvrt hodiny před koncem snížil a závěr se změnil v typ zápasu, který Mourinho sám po utkání popsal jako příliš bláznivý.
Jeho nejvýmluvnější poznámka nebyla o Mbappém ani o Valverdem. Byla o Thibautu Courtoisovi. Mourinho upozornil, že pokud by brankář po takovém výkonu nebyl považován za nejlepšího hráče večera, nedávalo by mu to smysl. Courtois zaznamenal sedm zákroků a několik z nich přišlo ve chvílích, kdy měl Inter reálnou možnost skóre srovnat.
To je důležitý detail. Brankář může vyhrát jeden velký evropský zápas. Špičkové mužstvo ale nechce stavět svůj dlouhodobý model na předpokladu, že ho bude muset zachraňovat sedmkrát za večer.
Pragmatismus není totéž jako vzdát se kontroly
Mourinho bývá často zjednodušován na trenéra, kterému nevadí přenechat soupeři míč. To ale nikdy nebylo úplně přesné. Jeho nejlepší týmy nebyly chaotické. Naopak přesně věděly, kde soupeře pustí k míči, které prostory mu zavřou a ve kterých chvílích zaútočí.
To je zásadní rozdíl mezi pragmatismem a pasivitou.
Pragmatický tým může mít 40 procent držení míče a přesto rozhodovat o tom, kde se utkání odehrává. Soupeř může kombinovat mezi stopery, ale nedostane se do nebezpečných prostorů. Útoky vypadají dlouze, nikoli však nebezpečně.
Proti Interu Real několikrát tuto hranici překročil. Hosté se nedostávali jen k neškodnému držení míče. Vytvářeli zakončení, nutili Courtoise zasahovat a v závěru byli jeden přesnější úder od výsledku 2:2.
Mourinho po utkání dokonce připustil, že zápas mohl skončit vysokým vítězstvím Realu, ale stejně tak absurdní přestřelkou. Právě druhá možnost mu vadila.
Real má hráče pro chaos. Otázka je, zda ho chce vyrábět každý týden
Současný kádr Madridu může mít v otevřených zápasech obrovskou výhodu. Mbappé je v prostoru ničivý, Valverde dokáže přenést hru přes desítky metrů a Bellingham umí přijet do útoku z druhé vlny. Pokud soupeř ztratí míč s větším počtem hráčů před ním, Real ho může potrestat rychleji než většina evropských mužstev.
Jenže chaos není jednostranná zbraň.
Čím otevřenější utkání je, tím více příležitostí dostává také soupeř. A proti nejlepším týmům Ligy mistrů nemusí přijít sedm zákroků Courtoise. Může přijít sedm situací, ze kterých dva nebo tři míče skončí v síti.
Mourinho proto nepotřebuje z tohoto Realu vyrábět Manchester City Pepa Guardioly ani tým, který bude měřit svou kvalitu počtem přihrávek. Potřebuje ale najít způsob, jak po získání náskoku zápas zmenšit. Zavřít prostor mezi zálohou a obranou, zpomalit soupeřovu vlnu, držet míč ve chvíli, kdy jeho vlastní mužstvo potřebuje několik minut klidu. Proti Interu se mu to nepodařilo vždy.
Výsledek Mourinhovi dal tři body. Výkon mu dal mnohem zajímavější problém
Real může být s prvním evropským večerem spokojený. Inter je silný soupeř, tři body mají skutečnou hodnotu a oba góly zároveň ukázaly, jak rychle dokáže Madrid trestat chyby. Právě proto není potřeba vítězství znehodnocovat tvrzením, že bylo nezasloužené. Real měl dost vlastních šancí a při lepším zakončení mohl vést výrazněji.
Zároveň ale není potřeba předstírat, že všechno proběhlo podle plánu. Mourinho před zápasem zdůrazňoval, že chce vítězit. Po něm dodal druhou část vlastní definice: nechce, aby jeho tým k vítězství potřeboval nekontrolovaný zápas a mimořádného Courtoise.
To je pro jeho druhé období v Madridu mnohem zajímavější informace než samotné skóre 2:1. Real už ukázal, že dokáže vyhrát i ve chvíli, kdy soupeř dlouho drží míč. Dalším krokem bude dokázat, že ve chvíli, kdy se rozhodne kontrolu odevzdat, ji dokáže také kdykoli vzít zpátky.
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Zdroje: Reuters – Real punish Inter errors, Haaland double lifts Man City [1], Real Madrid – Victory in the Champions League opener [2], Real Madrid – Mourinho: It was a tough match with three crucial points [3].
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