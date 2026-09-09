Boeing přestal plýtvat a vytáhl vyřazený bombardér B-52 ze šrotiště. Díky 3D tisku ušetřil přes 30 milionů korun

V arizonské poušti, na obřím parkovišti vyřazené vojenské techniky známém jako „boneyard“, stál bombardér B-52H s trupovým číslem 61-0009 a přezdívkou „Damage Inc. II“. Neletuschopný, odstavený, čekající na rozřezání nebo věčné zapomenutí. Jenže Boeing ho v roce 2021 nechal vytáhnout ze skladiště 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group na základně Davis-Monthan a v lednu 2022 ho po silnici převezl do svého zařízení u Tinker AFB v Oklahoma City. Ne proto, aby znovu vzlétl. Ale proto, aby na něm inženýři předem ověřovali úpravy určené pro celou aktivní flotilu a přestali tak plýtvat časem, díly i penězi přímo na ostrých strojích. Klíčovým nástrojem se přitom stal 3D tisk: tým AVID naskenoval reálné prostory uvnitř trupu, vytiskl prototypové díly a zkoušel jejich montáž ještě dřív, než se kdokoli dotkl letuschopného bombardéru. Boeingem odhadovaná úspora z těchto ověřovacích instalací přesáhla 1,3 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 27 až 30 milionů korun podle zvoleného kurzu.
Proč zrovna vyřazený bombardér
Každý B-52 je trochu jiný. Zní to absurdně u stroje, který se sériově vyráběl v šedesátých letech, ale právě to je jádro problému. Dekády modernizací, depotních oprav a improvizovaných zásahů na letových linkách dostaly řadu letounů mimo původní výkresy. Boeing sám popisuje dědictví přístupu „beat to fit“, tedy situací, kdy technici na místě ohýbali, přizpůsobovali a upravovali díly, často bez úplné digitální dokumentace. Když pak přijde čas na další velkou modernizaci, nikdo přesně neví, co uvnitř konkrétního trupu najde.
Právě proto Boeing potřeboval fyzický kus, na kterém si může všechno vyzkoušet nanečisto. „Damage Inc. II“ dnes funguje jako takzvaný „living test bed“, živý zkušební model pro integraci nových systémů. Levé křídlo a trup zůstaly v Oklahoma City, pravé křídlo a vodorovný stabilizátor putovaly do Wichity, kde slouží strukturálnímu výzkumu v rámci programu Aircraft Structural Integrity. Nejde tedy o jeden zachráněný bombardér, ale o rozdělenou výzkumnou platformu.
Co přesně 3D tisk řeší
Představa, že Boeing tiskne hotové díly do bombardérů, je lákavá, ale nepřesná. V tomto případě slouží 3D tisk hlavně k rychlému prototypování a ověřování montáže. Inženýři nejdřív ručně naskenovali reálný prostor v oblasti palivového článku, prostor, který se po šedesáti letech zásahů liší od jakéhokoli výkresu. Do něj pak vložili 3D tištěné výztuhy (stiffenery) a vytiskli makety vyměnitelných jednotek, aby ověřili, jestli nový návrh skutečně sedí.
Úspora nevzniká z levného materiálu. Vzniká z toho, že Boeing nemusí:
- rozebírat letuschopný bombardér kvůli zkoušce, která může selhat,
- přepracovávat díly, které na první pokus nepasují,
- platit za drahé certifikované komponenty jen proto, aby zjistil, že montážní postup nefunguje.
Podle Boeingu dosavadní ověřovací instalace ušetřily přes 1,3 milionu dolarů na nižších nákladech za díly, práci a zabránění přepracování. Jde o dílčí úsporu z vývojové fáze, ne o celkový rozpočet modernizace, ale u programu, kde se každá chyba násobí desítkami strojů, je to zásadní změna přístupu.
Modernizace za miliardy a bombardér, který má sloužit do roku 2050
Částka 1,3 milionu dolarů působí skromně, dokud ji nezasadíte do kontextu. Radarová modernizace celé flotily B-52 stojí podle AFLCMC zhruba 2,8 miliardy dolarů. Program výměny motorů CERP, který má proměnit stroje na označení B-52J, získal kontrakt za 2 miliardy dolarů. A pro srovnání z úplně jiné ligy: rozpočtová žádost amerického letectva na fiskální rok 2027 počítá u nového stealth bombardéru B-21 Raider s více než 3 miliardami dolarů jen na zbraňový systém.
„Damage Inc. II“ v tomto ekosystému nehraje roli levné alternativy. Hraje roli pojistky proti plýtvání v rámci obřích programů. Na vyřazeném trupu už inženýři testovali i nový radar s aktivním elektronicky řízeným polem (AESA), včetně schopnosti zobrazovat počasí, kterou B-52 v této podobě dříve neměl. Zkoušky radaru běží během roku 2026, operační způsobilost se plánuje na rok 2027. V květnu 2026 prošel program CERP kritickým konstrukčním přezkoumáním a první dva stroje B-52J se blíží fyzickým úpravám.
Americké letectvo počítá se 76 kusy B-52 (58 aktivních a 18 v záloze) a s jejich službou minimálně do roku 2050. Stroj, který poprvé vzlétl v roce 1952, má tedy před sebou ještě téměř čtvrtstoletí. Každá úspora ověřená na pozemním zkušebním trupu se při flotilové aplikaci násobí desítkami.
Není to poprvé, ale tentokrát jde o víc
Princip „mrtvého exempláře“ není v americké armádě bezprecedentní. Už v roce 2010 nechalo letectvo vyřazený A-10 Thunderbolt II sloužit jako pozemní výcvikový kus. Jenže u B-52 je situace jiná. Nejde o výcvik mechaniků, ale o reálné ověřování budoucích úprav strategické jaderné platformy, stroje, který v posledních měsících operoval v oblasti CENTCOM jako součást odstrašení vůči Íránu a který pravidelně létá mise Bomber Task Force se spojenci v Evropě.
Pro Česko a NATO z toho neplyne přímý finanční dopad; alianční společné financování kryje velitelské struktury a vybrané společné schopnosti, ne americkou národní modernizaci bombardérů. Nepřímý význam je ale zřejmý: modernizovaný B-52J s novým radarem, motory Rolls-Royce F130 a budoucí střelou LRSO zůstane páteří amerického strategického odstrašení, na kterém stojí bezpečnostní architektura celé aliance.
Skutečný průlom u „Damage Inc. II“ neleží v tiskárně ani ve šrotišti. Leží v rozhodnutí přestat improvizovat na strojích, které musí být připravené vzlétnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík