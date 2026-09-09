Barošova partnerkaje těhotná s holčičkou a prozradila i jméno. O svatbě s fotbalovou legendou ale nechce ani slyšet

8. září Aneta Vrzalová poprvé otevřeně promluvila o tom, co bulvární média týdny naznačovala. V rozhovoru pro Super.cz řekla, že je v šestém měsíci těhotenství, čeká holčičku, pracovně ji s Milanem Barošem pojmenovali Vanesa a termín porodu padá na Vánoce. A pak přidala větu, která zajímá víc než ultrazvuk: svatba nepřipadá v úvahu. Ne proto, že by vztah nefungoval. Proto, že oba už jednou vědí, jak vypadá manželství, které skončí.
Jméno, pohlaví, termín: co přesně řekla
Vrzalová byla v rozhovoru nezvykle konkrétní. Holčička, jméno Vanesa, porod kolem Vánoc 2026. Šestý měsíc znamená, že otěhotnět musela někdy na přelomu března a dubna. Pár přitom celé tři roky společného vztahu veřejně téměř nekomentoval; první mediálně zachycený společný výstup pochází teprve z února 2025, kdy je CNN Prima NEWS zaznamenala na jedné akci.
Že se zpěvačka rozhodla promluvit právě teď, dává smysl i prakticky. Z obsazení muzikálu Děti ráje 2 už vypadla, brněnské zářijové termíny na Ticketportalu jsou oficiálně zrušené a roli Báry převzaly Natálie Grossová a Lucia Hílková. Tajit těhotenství, které je vidět na jevišti i mimo něj, přestalo mít smysl.
Proč žádná svatba
Klíčová pasáž rozhovoru se netýká miminka, ale instituce. Vrzalová řekla, že ani ona, ani Baroš nepovažují oficiality za to nejdůležitější. Místo svatby si umí představit „jeden velký mejdan“.
Aby to člověk pochopil, stačí se podívat na životopisy obou. Vrzalová si v roce 2016 vzala podnikatele Ondřeje Vacka. Během roku a půl stihla seznámení, svatbu, narození syna Olivera, a rozvod. Baroš byl s Terezou Barošovou osmnáct let, mají spolu syny Patrika a Mattea, a po rozvodu uzavřeném na podzim 2024 následovaly ostré opatrovnické spory, které se táhly až do května 2026, kdy Baroš u Obvodního soudu pro Prahu 6 stáhl návrh na změnu péče.
Dva lidé, kteří mají za sebou jedno manželství zakončené soudem, a přesto spolu čekají dítě. Podle nás nejde o odmítnutí partnera ani o provokaci. Je to pragmatický vztahový model: společné dítě ano, papír ne.
Legenda, která se loučí
Milan Baroš není „bývalý fotbalista“. Je to druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace, 41 gólů v 93 zápasech. Na Euru 2004 nastřílel pět branek a odnesl si Zlatou kopačku turnaje. O rok později zvedl nad hlavu pohár Ligy mistrů s Liverpoolem po nezapomenutelném finále v Istanbulu. FC Baník Ostrava ho označuje za jednu z největších osobností českého fotbalu.
26. září se Baroš rozloučí s kariérou na Městském stadionu Vítkovice v Ostravě. Organizátoři slibují hvězdy z reprezentačního ročníku 2004, legendy Baníku i bývalé spoluhráče z Liverpoolu a Galatasaraye. Vstupenky se podle iSportu prodávají rychle. Vrzalová řekla, že přijede partnera podpořit, a že ho na hřišti uvidí poprvé naživo.
Dvě těhotenství, dva světy
Když Vrzalová čekala Olivera v roce 2017, mluvila o tom s lehkostí. Plánovala rychlý návrat na jeviště a skutečně se do Dětí ráje vrátila asi tři měsíce po porodu. Teď přiznává, že první měsíce druhého těhotenství byly výrazně těžší. Je jí lépe až nyní, v šestém měsíci.
Liší se i okolnosti. Tehdy byla čerstvě vdaná, žila v Brně a hrála každý večer. Dnes žije v Praze v mezonetovém bytě se synem Oliverem, z muzikálu odstoupila a partnerský vztah drží stranou kamer. Zajímavá je i otázka porodu: v přímé citaci Vrzalová řekla, že by u něj raději byla sama, „pan doktor být může“. Některá média tentýž den napsala, že Baroš u porodu chybět nebude, ale bez přímého citátu. Bezpečnější je držet se toho, co řekla ona sama.
Rodina se čtyřmi dětmi
Po narození Vanesy bude v širší rodině čtyři děti: Barošovi synové Patrik a Matteo, Vrzalové syn Oliver a společná dcera. Jak přesně bude soužití vypadat, jestli už pár sdílí jednu domácnost, jak se nastaví režim s dětmi z předchozích vztahů, veřejně známo není. A možná právě to je záměr. Po Barošově veřejně bouřlivém rozvodu a jarních soudních jednáních oba zjevně sázejí na to, že méně znamená víc.
Vánoce 2026 přinesou do téhle pečlivě střežené domácnosti nového člena. Bez svatebních oznámení, bez exkluzivních rozhovorů z porodnice. Jen holčička jménem Vanesa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta