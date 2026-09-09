Už u prvního dítěte mluvili lékaři o zázraku. Mudrová z Ulice má už druhé dítě, teď ukázala dojemné první chvíle

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Už u prvního dítěte mluvili lékaři o zázraku. Mudrová z Ulice má už druhé dítě, teď ukázala dojemné první chvílePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Barbora Mudrová, kterou diváci znají jako Áju z Ulice, přivedla na svět dceru Beu. Stalo se tak navzdory prognóze, která jí před lety upřela naději na jakékoli dítě.
Barbora Mudrová
Zdroj: Nextfoto
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