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Hokejový fanoušek, který dělal problémy, se policii v Jihlavě sám přihlásil

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Policisté se včera odpoledne obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledali hokejového fanouška, jenž tropil 1. září na zápasu proti Českým Budějovicím v Horácké aréně výtržnosti. Muž se osobně přihlásil na policii.
Hokejový fanoušek, který dělal problémy, se policii v Jihlavě sám přihlásil

Hokejový fanoušek, který dělal problémy, se policii v Jihlavě sám přihlásil

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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