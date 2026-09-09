Ukrajinská basketbalistka opustila univerzitní tým kvůli Rusce v sestavě. Její otec bojuje na frontě proti ruské agresi

Kate Kovalová přišla na Louisiana State University v dubnu 2025 z Notre Dame jako hotová hráčka s výkony na úrovni NCAA Division I. O rok později se dozvěděla, že její nový tým podepsal Annu Minajevovou, šestnáctiletou Rusku z moskevského klubu MBA. V tu chvíli už byl transferový portál NCAA zavřený a Kovalová neměla kam odejít bez rizika ztráty celé sezony. Přesto odešla. Na Instagramu 2. září napsala, že válka pro ni není vzdálená ani abstraktní: její otec slouží v ukrajinské armádě, blízcí lidé byli zabiti nebo zraněni a místa, kde vyrůstala a začínala s basketbalem, zničily ruské útoky.
Deset dní, které změnily všechno
Časová osa je krátká a tvrdá. LSU 14. srpna 2026 oficiálně oznámilo podpis Minajevové, 195 centimetrů vysoké pivotky narozené v lednu 2009, která v sezoně 2025/26 nasbírala za MBA Moskva průměry 11,2 bodu a 9,6 doskoku na zápas. Tisková zpráva ji představila jako ruskou pivotku a chválila její odvahu odejít v sedmnácti do Spojených států. O Kovalové ani o kontextu války nepadlo slovo.
O deset dní později, 24. srpna, LSU zveřejnilo prohlášení trenérky Kim Mulkeyové: Kovalová odchází z „osobních důvodů“ a univerzita její rozhodnutí „plně podporuje“. Formulace byla sterilní, jako by šlo o běžnou rošádu v kádru. Skutečné důvody přišly až 2. září, kdy Kovalová promluvila sama.
„Nemůžu odmítnout hráčku, která pomůže programu“
Klíčový detail, který příběh posouvá za hranici osobního dramatu, je načasování. Kovalová na Instagramu uvedla, že se o záměru LSU podepsat ruskou hráčku dozvěděla v dubnu, tedy poté, co se pro ni uzavřelo přestupové okno NCAA. Basketbalová pravidla NCAA vymezují notifikační lhůtu po druhém kole turnaje; kdo ji propásne, riskuje ztrátu celé sezony způsobilosti.
Mulkeyová podle sekundárně citovaného rozhovoru pro nola.com situaci s Kovalovou před náborem řešila. Řekla jí, že po sportovní stránce nemůže odmítnout hráčku, která pomůže programu, „kvůli konfliktu dvou zemí“. Podle CBS Sports dokonce mluvila o tom, že by obě mohly být „ambasadorkami“ a snad pomoci válku ukončit.
Pro Kovalovou, jejíž otec operuje dron na frontě, to muselo znít jako z jiné planety. „Válka pro mě není vzdálená ani abstraktní,“ napsala. „Lidé, které znám, byli zabiti nebo zraněni. Místa, kde jsem vyrůstala a kde jsem začala hrát basketbal, byla zničena.“
Systémová mezera: NCAA říká „pojď“, FIBA říká „stůj“
Případ Kovalové není jen o jedné šatně. Odhaluje strukturální trhlinu mezi dvěma sportovními světy.
- NCAA a LSU fungují v otevřených materiálech národnostně neutrálně. LSU má nediskriminační rámec zahrnující národní i etnický původ. NCAA eviduje téměř 25 tisíc mezinárodních studentů-sportovců a v žádném veřejně dostupném dokumentu nenabízí zákaz specifický pro Rusko.
- FIBA od března 2022 stáhla ruské a běloruské týmy i funkcionáře ze svých soutěží jako sankční opatření.
- Český olympijský výbor otevřeně podporuje sankce a připouští maximálně neutrální individuální start bez vlajky a bez sportovců aktivně podporujících válku.
Výsledek: Minajevová nemůže reprezentovat Rusko v soutěžích FIBA, ale může bez překážek nastoupit za americkou univerzitu. LSU případ řeší jako správu kádru. FIBA jako sankční režim. A mezi tím stojí Kovalová bez týmu.
Co bude dál s Kovalovou
Ke dni 8. září 2026 se v otevřených zdrojích neobjevila nová škola. Kovalová veřejně požádala NCAA, aby jí umožnila nastoupit jinde už v sezoně 2026/27. Bez výjimky hrozí, že přijde o celý ročník a nový tým bude řešit až v dalším přestupovém cyklu.
Anna Minajevová se k situaci veřejně nevyjádřila. Je jí sedmnáct a příběh nestojí na její vině; stojí na rozhodnutí instituce, která přivedla talentovanou pivotku a neřešila, co to udělá s Ukrajinkou v šatně vedle.
Dilema, které nemá snadnou odpověď
Podobné kolize budou přibývat. NCAA nemá nástroj, který by je zachytil, a univerzity nemají důvod ho vytvářet, dokud je sportovní logika na jejich straně. Pro další ukrajinské sportovce v americkém univerzitním systému je případ Kovalové varovný model: žádné speciální pravidlo je nechrání a transferový portál se zavírá dřív, než se stihnou rozhodnout.
Kovalová zatím nemá tým. Její otec zatím létá s dronem nad frontovou linií. A LSU zatím hraje dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta