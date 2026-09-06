Tyto drahé potraviny nikdy nesmíte dávat vedle banánů. Zničíte je

Banán v roli viníka
Dnes už víme, že skladovat jablka a brambory v jedné místnosti není cesta k trvanlivosti, ale existují i další rady, jak z neznalosti nezničit plody, které nejsou zrovna levné.
Pokud doma skladujete banány společně s ostatním ovocem, možná jste si už všimli zvláštní věci. Avokádo, které mělo být ještě několik dní tvrdé, je najednou měkké. Kiwi se začne scvrkávat, hrušky rychle ztrácejí pevnost a rajčata mohou během krátké doby přejít z ideální zralosti do stavu, kdy už je nechcete do salátu.
Není to náhoda.
Banány patří mezi takzvané klimakterické plody, které po sklizni dále dozrávají. Během tohoto procesu produkují etylen, přirozený rostlinný hormon ve formě plynu, který urychluje zrání. A právě etylen je hlavním důvodem, proč některé druhy ovoce není dobré nechávat těsně vedle sebe. Etylen může urychlovat nejen zrání, ale při nevhodném skladování také následné zhoršování kvalitu ovoce.
Nejde přitom o žádný nebezpečný plyn ani o chemickou reakci, která by potraviny „otrávila“. Problém je mnohem prostší: zrání se může rozběhnout rychleji, než potřebujete. A když už je ovoce zralé, další působení etylenu přispívá k jeho měknutí a stárnutí.
Avokádo vedle banánů? Raději ne
Jedním z nejlepších příkladů je avokádo. To se často kupuje tvrdé a nechává se několik dní dozrát doma. Jenže právě avokádo na etylen reaguje velmi rychle. Vystavení avokáda etylenu může vyvolat jejich dozrávání během několika dnů.
Pokud tedy položíte tvrdé avokádo těsně vedle zralých banánů, může se jeho zrání urychlit. To může být výhoda, pokud si chcete avokádo připravit zítra. Jestli jste ho ale koupili několik kusů do zásoby, může být výsledek přesně opačný. Než se dostanete ke konzumaci, část z nich bude měkká, hnědá a prakticky nepoužitelná.
Zajímavé je, že právě toho lze naopak využít.
Když potřebujete tvrdé avokádo rychleji dozrát, můžete ho dát do blízkosti ovoce, které etylen produkuje. Banán tedy není nepřítel. Je jen potřeba vědět, kdy jeho vlastnosti využít a kdy mu dát od ostatního ovoce odstup. Pozor také na jablka a hrušky
Jablka patří rovněž mezi ovoce, které produkuje etylen. A hrušky na něj reagují také. Vzniká tak zajímavý řetězec: banán produkuje etylen, jablko ho také produkuje a některé další plody na něj reagují. Pokud je všechno namačkané v jedné misce, vzniká prostředí, ve kterém se zrání jednotlivých druhů může vzájemně ovlivňovat. Je tedy dobré při skladování oddělovat plody produkující etylen od těch, které jsou na něj citlivé. Smyslem je zpomalit nežádoucí zrání a prodloužit dobu, po kterou ovoce zůstane v dobré kondici.
Kiwi může dozrát rychleji, než čekáte
Do stejné skupiny patří také kiwi. V odborné literatuře je kiwi označováno jako klimakterické ovoce a zároveň jako plod s vysokou citlivostí na etylen. Pokud tedy chcete, aby vám kiwi vydrželo co nejdéle, není dobré ho nechávat těsně vedle zralých banánů nebo jablek. Zvlášť pokud kupujete větší množství ovoce a nesníte ho během několika dnů.
Kiwi je navíc typickým příkladem toho, proč není dobré posuzovat všechny druhy ovoce stejným způsobem. Zatímco banán může být při pokojové teplotě, jiné plody mají na teplotu jiné nároky.
U ovoce proto rozhoduje nejen to, co skladujeme, ale také s čím to skladujeme a při jaké teplotě. A co rajčata? Tady je to trochu jinak
Rajčata jsou zajímavým případem. Také patří mezi klimakterické plody a jejich zrání souvisí s etylenem. Odborné zdroje je proto řadí mezi produkty, jejichž skladování je třeba řešit s ohledem na jejich citlivost a teplotu.
Caprese salát pokapaný balzamikovou glazurou připravenou k servírování. | Zdroj: Carey Jaman / Shutterstock
Současně ale není dobré automaticky dávat rajčata kvůli trvanlivosti do lednice. Rajčata jsou citlivá na nízké teploty a už při teplotě pod 12 °C mohou utrpět poškození chladem. Takové skladování může negativně ovlivnit jejich kvalitu a chuť. U rajčat tedy nejde pouze o banány. Důležité je také místo, kam je doma uložíte.
Největší chyba? Jedna mísa pro všechno
Banány, jablka, hrušky, avokáda, kiwi a rajčata mohou na první pohled vypadat jako dokonalá barevná směs na kuchyňském stole. Z hlediska skladování ale jejich společnost nemusí být ideální.
Banány nemusíte v domácnosti nijak izolovat. Stačí je nenechávat těsně vedle ovoce, jehož zrání nechcete urychlit. Zralé banány můžete mít samostatně a tvrdší avokádo nebo kiwi nechat dozrávat vlastním tempem. Pokud naopak potřebujete některý tvrdý plod urychleně připravit k jídlu, může vám blízkost etylen produkujícího ovoce naopak pomoci.
Kde tedy jednotlivé ovoce nechat? Banány: při pokojové teplotě, ideálně samostatně od citlivějšího ovoce. Avokádo: tvrdé může dozrávat při pokojové teplotě, po dozrání je vhodné jeho životnost prodloužit chladem. Jablka: pokud je chcete uchovat déle, patří do chladu; neměla by být natěsno s citlivými plody. Hrušky: dozrávají i po sklizni a etylen jejich zrání výrazně ovlivňuje. Kiwi: skladování odděleně od silných producentů etylenu může prodloužit jeho použitelnost. Rajčata: nesnášejí příliš nízké teploty, proto je není vhodné automaticky ukládat do lednice.
Dražší ovoce tak nemusíte vyhazovat jen proto, že během několika dnů změklo. Jednoduše stačí vědět, kde je nejlepší místo pro jeho skladování.
Zdroje článku:
postharvest.ucdavis.edu, fruitsandnuts.ucdavis.edu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková