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Praha chystá nové základny záchranky. Modulární stanice půjdou přemístit

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Pražská záchranka chce být blíž lidem. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární výjezdové základny, které bude možné v případě potřeby také přemístit. Každá z nich má stát zhruba 35 milionů korun. První záchranáři by se do nové základny mohli v Modřanech nastěhovat v roce 2027.
Praha chystá nové základny záchranky. Modulární stanice půjdou přemístit

Praha chystá nové základny záchranky. Modulární stanice půjdou přemístit

Zdroj: ZZS HMP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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