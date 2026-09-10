FOTO: Vršovický Koh-i-noor se změní k nepoznání. Jak bývalá továrna nyní vypadá?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Vršovický Koh-i-noor se změní k nepoznání. Jak bývalá továrna nyní vypadá?
Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy...
Na pražské Dědině otevřeli nový parkovací dům pro zhruba 290 aut. Stavba za přibližně 400 milionů korun má...
Influencer Adam Kajumi je opět na svobodě, ve vazbě strávil tři měsíce. Čelí obvinění v souvislosti s...
Sparta se snaží zlepšit dosavadní výsledky a obrací se proto na někdejší stálice. Novým vedoucím fyzické...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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