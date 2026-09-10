7 smrtelných hříchů při pěstování cuket. Nejhorší se vymstí právě teď

Kolem pěstování této oblíbené zeleniny navíc koluje řada mýtů. Víte například, proč může být konzumace hořké cukety nebezpečná a jak rozeznat padlí od přirozené krásy listů?
Zářijové pasti: Proč chladné noci a večerní zálivka ničí úrodu
Tykev obecná cuketa (Cucurbita pepo var. cylindrica) je jednoletá teplomilná zelenina z čeledi tykvovitých, která pro svůj zdravý růst vyžaduje specifické podmínky. Ideální je pro ni humózní, dobře propustná půda bohatá na živiny, přičemž nejlépe se jí daří přímo na kompostu nebo na záhonu vyhnojeném chlévským hnojem.
S příchodem září se však podmínky dramaticky mění. Noční teploty často klesají pod 10 °C a výrazně stoupá vzdušná vlhkost. Pokud v této době zaléváte rostliny večer, voda ulpívající na listech se kvůli absenci slunečního svitu nedokáže odpařit.
Na povrchu listů se tak vytváří vytrvalý kapalný film, který je doslova pozvánkou pro klíčení spór patogenních hub. Ty potřebují k úspěšné infekci právě kapku vody a chladnější mikroklima – přesně to, co jim večerní zálivka v září nabízí na stříbrném podnose.
Tři neviditelní nepřátelé: Jak poznat padlí a plísně dřív, než bude pozdě
Prvním vážným rizikem je padlí tykvovitých (Podosphaera xanthii / Golovinomyces cichoracearum), které se projevuje jako bílý moučnatý povlak. Tato houba se šíří zejména během teplých dnů a vlhkých nocí, přičemž jako první napadá starší, zastíněné spodní listy.
Dalším nebezpečím je plíseň šedá (Botrytis cinerea), což je nekrotrofní houba, která v chladném a vlhkém prostředí napadá květy, stonky a zahnívající špičky mladých plodů. Šedavý vatovitý povlak dokáže zničit celou úrodu během několika dnů.
Třetím hrozivým patogenem je plíseň okurková (Pseudoperonospora cubensis), která na listech vytváří hranaté žlutohnědé skvrny, jež následně usychají. K úspěšné infekci jí stačí, aby na listu zůstala kapka vody po dobu několika hodin – přesně tak dlouho, jak vydrží večerní zálivka do rána.
Pozor na stříbřité listy a obří plody
Mezi pěstiteli se šíří mýtus, že každá bílá skvrna na listu cukety znamená napadení padlím. Ve skutečnosti má mnoho odrůd přirozené stříbřité mramorování v paždí žilek listů, které slouží k termoregulaci a je geneticky dané.
Skutečné padlí poznáte tak, že tvoří stíratelný moučnatý povlak, který se objevuje nezávisle na žilnatině. Pokud se bílý povlak dá setřít prstem a zanechá na něm práškovitou stopu, jde o houbovou infekci. Přirozené mramorování je naopak pevně spojené s povrchem listu a nelze ho odstranit.
Dalším častým omylem je prezentování obřích cuket jako pěstitelského úspěchu. Pokud necháte plody dorůst nad délku 30 cm, zablokujete tím tvorbu nových květů a zbytečně vyčerpáte celou rostlinu. Takto velké plody mají navíc dřevnatou dužinu, tuhou slupku a ztrácejí své chuťové vlastnosti.
Optimální sklizňová zralost nastává, když plody dosahují délky 15–20 cm, přičemž pravidelný sběr stimuluje rostlinu k nepřetržité tvorbě dalších květů. Čím častěji sklízíte, tím více úrody získáte.
Nebezpečí na talíři: Hořké cukety nikdy nejezte!
Některé internetové receptáře chybně tvrdí, že hořkost cukety lze snadno odstranit tepelnou úpravou nebo nasolením. To je však extrémně nebezpečný omyl, který může stát život.
Hořkost je totiž způsobena toxickými látkami zvanými kukurbitaciny, které se vařením ani pečením neničí. Konzumace takto hořkých plodů může způsobit vážnou, život ohrožující otravu gastrointestinálního traktu s příznaky jako silné křeče, krvavé průjmy a zvracení.
Pokud tedy při ochutnání narazíte na hořký plod, musíte ho okamžitě vyplivnout a zlikvidovat. V žádném případě jej dále nezpracovávejte, ani když vám někdo tvrdí, že „stačí to jen pořádně uvařit“. Kukurbitaciny jsou tepelně stabilní a žádná kuchyňská úprava je neodstraní.
Jak prodloužit sklizeń
Září je pro cukety zkouškou ohněm. Kdo má dostatečné rozestupy, zvládne správnou zálivku a průběžný řez starých listů, sklízí až do prvních mrazíků. Kdo podlehne pohodlnosti večerní zálivky hadicí, přijde o úrodu během jediného týdne. Volba je na vás.
Zdroje článku: potapnicek.cz, dumazahrada.cz, nkz.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková