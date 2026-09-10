Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý

Účet za elektřinu umí pořádně naštvat a člověk pak přemýšlí, co ho vyhnalo tak vysoko. Prsty se nejčastěji ukazují na ledničku, vždyť běží nepřetržitě a nikdy se nevypíná. Ten hlavní viník se ale skrývá jinde a řada domácností kolem něj chodí každý den, aniž by tušila, kolik proudu ve skutečnosti spotřebuje.
Lednička za to nemůže, i když ji podezírá kdekdo
Začněme u obviněné ledničky. Ta je dnes překvapivě skromná, moderní úsporný model si za rok vystačí zhruba se 150 kilowatthodinami. I letitá lednička spotřebuje kolem trojnásobku téhle hodnoty, takže i při provozu čtyřiadvacet hodin denně jde pořád o poměrně mírného odběratele.
Skutečný rekordman v bytě je elektrický bojler. U čtyřčlenné rodiny spolkne jen ohřev vody přibližně 1 500 až 4 000 kilowatthodin za rok, tedy mnohonásobek toho, co sní lednice. V některých domácnostech si samotný ohřev vody ukousne zhruba tolik proudu, kolik spotřebuje celý zbytek běžné domácnosti dohromady. V penězích to u rodiny dělá tisíce korun ročně.
Přečtěte si také: Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč
Roční spotřebu obou spotřebičů shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba elektřiny Moderní úsporná lednička zhruba 150 kWh Starší lednička (přes 10 let) kolem 450 kWh Elektrický bojler (čtyřčlenná rodina, jen ohřev vody) 1 500 až 4 000 kWh
Rozdíl má logické vysvětlení. Ohřát velké množství vody na horkou teplotu spotřebuje nesrovnatelně víc energie než udržet zavřenou lednici chladnou, i když ta běží bez ustání. Bojler navíc tuhle náročnou práci opakuje pořád dokola.
Proč ohřev vody spolkne tolik elektřiny
Bojler má vysoký příkon a hlavně skoro neodpočívá. I když z kohoutku dlouhé hodiny nic neteče, voda v zásobníku pozvolna stydne a ohřívací těleso se čas od času samo nahodí, aby ji vrátilo na nastavenou teplotu.
Přečtěte si také: Češi neznají rozdíl mezi režimy pračky a používají je špatně. Můžou na tom prodělat klidně i 1 500 Kč
Hodně záleží na objemu nádrže a na tom, jak horkou vodu v ní držíte. Čím víc litrů udržujete horkých a čím výš vytočíte termostat, tím častěji se ohřev spouští. U starších kusů se přidává horší zateplení nádrže, kterým teplo uniká rychleji, takže přístroj musí topit o to častěji.
Chyba, kterou dělá většina domácností
Zásadní rozdíl dělá způsob, jakým bojler provozujete. Řada lidí ho drží celý den zapnutý na zbytečně vysoké teplotě a nechává ho hřát i v době, kdy nikdo není doma nebo kdy celá rodina odjela na několik dní pryč.
Způsob, jakým bojler provozujete, rozhoduje o velké části účtu za ohřev vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehřátá voda přitom žádný komfort navíc nepřinese, jen urychlí tepelné ztráty. A hřát plnou nádrž jen tak do zásoby znamená vyhazovat peníze doslova komínem.
Přečtěte si také: Jedna vrstva místo tří. Technik ukázal řešení, které zvládne i chalupu
Přitom stačí málo. Bojler nemusí být puštěný celý den na plný výkon, aby měla rodina dost teplé vody na sprchu i na mytí nádobí. Několik jednoduchých úprav dokáže účet znatelně srazit, aniž by se kdokoli musel uskromnit.
Snižte teplotu, ale ne pod 50 stupňů
Nejsnazší úspora se skrývá přímo na termostatu. Jako rozumné optimum se udává 50 až 55 stupňů Celsia. Stačí ho stáhnout o pár stupňů níž a spotřeba na ohřev citelně klesne, aniž byste to na sprše poznali.
Pod padesát stupňů ale neklesejte. Ve vlažné vodě se totiž může množit nebezpečná bakterie legionela. Kdo chce mít jistotu, nechá jednou týdně vodu krátce prohřát zhruba na šedesát stupňů, aby případné bakterie spolehlivě zničil. Trvale hřát nad tuhle hranici už ale nemá smysl, jen se plýtvá.
Přečtěte si také: Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy Noční proud, izolace a vypínání při dovolené
Velkou část nákladů srazí ohřev v nízkém tarifu. Když domácnost hřeje vodu hlavně v noci, kdy je proud výrazně levnější, spadnou náklady na bojler u hodně využívaného zásobníku klidně o čtvrtinu. Akumulační nádrž se přes noc pohodlně nahřeje a teplou vodu pak máte k dispozici celý den.
Pomůže také izolace. Přídavný plášť na nádrž a obalení trubek s teplou vodou srazí tepelné ztráty klidně o pětinu. Vápenatý povlak na spirále navíc ohřev zpomaluje, a tak se vyplatí nechat ji jednou za čas zbavit nánosů.
Poslední rada je úplně prostá. Chystáte-li se pryč na víc než pár dní, přístroj radši vypněte úplně, nebo mu aspoň stáhněte teplotu na nejnižší stupeň. Prázdnému bytu je horká voda stejně k ničemu.
Přečtěte si také: Dvacet minut práce, které vám ušetří tisíce: Co udělat s kotlem před zimou. Měl by to vědět každý
Zdroje: https://www.srovnejto.cz/blog/jaka-je-prumerna-spotreba-elektriny-u-rodinneho-domu/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/nejvetsi-zrouti-elektriny/, https://www.mnd.cz/novinky/snizenim-teploty-vytapeni-i-ohrevu-vody-o-jeden-stupen-v-bojleru-muzete-usetrit-tisice-korun-rocne, https://www.porovnej24.cz/clanky/spotreba-bojleru-za-rok-na-kolik-vyjde-ohrev-vody-a-topeni/, https://www.spp.cz/magazin/bojler-a-spotreba-elektriny-jak-nastavenim-teploty-vody-snizit-ucty, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/bojleru/
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!